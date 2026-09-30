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Otkako je stupila u odnos sa Slobom Radanovićem, Jelena privlači veliku pažnju javnosti, a o njenom privatnom životu se ne zna previše. Ona je sada otkrila čime se bavi.

Gostujući u emisiji "Amidži šou", Jelena je rekla da nema stalan posao, ali da zarađuje svoj novac.

- Ja volim da kažem da ne radim ništa jer nemam 8 sati fiksno radno vreme. Radim u jednom defektološkom centru kao stručni saradnik, radim ceo producentski deo Slobi, imam salon za negu tela, izdajem neke svoje nekretnine. Bavim se decom i volim da kažem da se ne bavim ni sa čim jer nisam uslovljena da moram bilo šta - rekla je ona.

1/8 Vidi galeriju Sloba i Jelena Radanović Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Printscreen Internet

Kako su se upoznali Sloba i Jelena

Inače, Jelena i Sloba su se upoznali 2018. godine na njenom rođendanu, kada ga je za žurku angažovao njen tadašnji suprug.

- Istina je da je moj tadašnji muž pozvao Slobu da mi peva na rođendanu. Ja sam ga želela jer mi se fizički svideo još kada sam ga videla na ekranu. Tada nisam ni pomislila da ću jednog dana biti njegova supruga - ispričala je Jelena iskreno i dodala da su već imali krizu u braku.