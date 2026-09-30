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Voditeljka Dea Đurđević nedavno je organizovala gala svadbeno veselje sa svojim izabranikom Lazarom u jednoj vili u Beogradu, a sada je otkrila kako je protekla proslava i šta je njen kolega Predrag Sarapa uradio.

Gostujući u emisiji "Amidži šou", voditeljka Dea Đurđević je otkrila detalje slavlja, ali i ušla u kratak okršaj sa domaćinom emisije.

Naime, Ognjen Amidžić je zamerio koleginici što ga nije pozvala na slavlje, rekavši da je čuo od pozvanih gostiju da je provod bio odličan.

Dea mu na to nije ostala dužna i odmah mu je odgovorila u svom stilu.

– Pošto si se ženio dva puta i nisi me zvao, možeš samo da gledaš na portalima, ali jeste bilo fantastično – poručila je voditeljka.

1/4 Vidi galeriju Dea Đurđević Foto: Kurir

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Dea je otkrila i ko je bio najzaslužniji za atmosferu na svadbi. Na pitanje da li je njen kolega Predrag Sarapa bio među zvanicama, potvrdila je njegovo prisustvo i otkrila šta je uradio: