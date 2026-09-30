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Sloba Radanović napravio je pometnju usred emisije „Amidži šou“ kada je, slušajući priču Tine Ivanović o prevari i lažnim profilima, dobacio komentar koji su mnogi odmah povezali sa njegovom bivšom suprugom Kijom Kockar.

Naime, dok je njegova koleginica Tina Ivanović pričala kako je uhvatila svog partnera Zvezdana u prevari, zbog čega je morala da otvara lažne profile na mrežama, kako bi se javljala njegovoj devojci, Sloba je slušao i čudio se.

- Sve sam saznala, javila sam im se i opomenula, ali drugim imenom. Ne znam koliko profila sam morala da otvorim - priznala je Tina.

- I onda si se verovatno sumuvala s njim preko nekog lažnog profila - upitao je Ognjen.

1/6 Vidi galeriju Kija Kockar i Filip Đukić Foto: Printscreen, Preentscreen Instagram, Preent Screen

Njenu priču, Sloba je iskoristio kako bi uporedio sa bivšom ženom.

- Ista moja bivša žena - rekao je Sloba, pa počeo da se smeje.

Jelenina reakcije je, takođe, privukla pažnju, jer je i ona prasnula u smeh zbog Slobine opaske.

Jelena progovorila o Slobinom učešću u rijaliti

Voditelj je pitao da li je Jelena pratila Slobu u rijalitiju, a ona je priznala da joj se još tada svideo.

- Svideo mi se fizički i kao osoba, rekla je Jelena, dok je Sloba priznao da joj je bilo drago što nije dozvolila da joj javno mnjenje kreira mišljenje o njemu.

- Nisam očekivao da u tako lepoj devojci tako lepa duša.

Jelena se osvrnula na ljubavni trougao u kome se Sloba našao u rijalitiju.