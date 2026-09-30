SLOBA RADANOVIĆ U PROGRAMU UŽIVO PROZVAO KIJU! Dobacio opasku o bivšoj, Jelenina reakcija je tek čista provokacija
Sloba Radanović napravio je pometnju usred emisije „Amidži šou“ kada je, slušajući priču Tine Ivanović o prevari i lažnim profilima, dobacio komentar koji su mnogi odmah povezali sa njegovom bivšom suprugom Kijom Kockar.
Naime, dok je njegova koleginica Tina Ivanović pričala kako je uhvatila svog partnera Zvezdana u prevari, zbog čega je morala da otvara lažne profile na mrežama, kako bi se javljala njegovoj devojci, Sloba je slušao i čudio se.
- Sve sam saznala, javila sam im se i opomenula, ali drugim imenom. Ne znam koliko profila sam morala da otvorim - priznala je Tina.
- I onda si se verovatno sumuvala s njim preko nekog lažnog profila - upitao je Ognjen.
Njenu priču, Sloba je iskoristio kako bi uporedio sa bivšom ženom.
- Ista moja bivša žena - rekao je Sloba, pa počeo da se smeje.
Jelenina reakcije je, takođe, privukla pažnju, jer je i ona prasnula u smeh zbog Slobine opaske.
Jelena progovorila o Slobinom učešću u rijaliti
Voditelj je pitao da li je Jelena pratila Slobu u rijalitiju, a ona je priznala da joj se još tada svideo.
- Svideo mi se fizički i kao osoba, rekla je Jelena, dok je Sloba priznao da joj je bilo drago što nije dozvolila da joj javno mnjenje kreira mišljenje o njemu.
- Nisam očekivao da u tako lepoj devojci tako lepa duša.
Jelena se osvrnula na ljubavni trougao u kome se Sloba našao u rijalitiju.
- Ta situacija je izvukla iz njega sve i loše i dobro. Znala sam šta dobijam, to živim i danas, rekla je Jelena.