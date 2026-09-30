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Jelena Radovanović, supruga pevača Slobe Radanovića, otvoreno je govorila o sinu koji ima autizam, njegovoj borbi i lečenju. Ona je otkrila da idu u Istanbul kako bi dečaku odradili intervenciju za koju se nadaju da može da mu pomogne.

Jelena je gostujući u emisiji "Amidži šou" otkrila o čemu je reč.

- Posle ponoći letimo, Naumu rade fekalnu transplantaciju, u petak se vraćamo i Sloba bukvalno sa aerodroma ide da peva - rekla je ona.

Inače, u pitanju je medicinski postupak kojim se obnavlja narušena crevna flora. Kod dece sa autizmom ova intervencija se primenjuje jer mnoga od njih imaju ozbiljne digestivne probleme koji mogu dodatno pogoršati njihovo opšte stanje.

1/12 Vidi galeriju Sloba Radanović sa suprugom Foto: ATA images, ATAImage, ATAIMAGES

Kako je primetila da sin ima autizam

Jelena je jednom prilikom otkrila kako je primetila da Naum ima autizam.

- Naum je počeo da govori sa pet godina i to uglavnom za svoje potrebe. Govor je štur, ali se smatra verbalnim autizmom. Do druge godine je sve radio, a onda se samo ugasio. Sa tri godine je bio ugašen. Bio je kao telo iz kog je neko isisao dušu. Radio je sve što ne treba da rade zdrava deca, a nije radio apsolutno ništa što bi trebalo da radi zdravo dete.

Radili smo sve moguće detokse i protokole, razne alternativne tretmane, transplataciju matičnih ćelija... Uvek više stvari istovremeno. Od svega što smo radili očekivala sam pet odsto samo, smatrajući da će ukupan rezultat da bude zadovoljavajući, ali čarobna pilula ne postoji" - napisala je Jelena jednom prilikom.

Foto: Privatna arhiva



- Super je, on je srećan dečak, daleko od deteta urednog razvoja, ali daleko i od oblika autizma koji je imao pre pet godina. Sada je problem razumevanje govora i generalno razumevanje, ali sve što smo radili dalo je određen rezultat. Povremeno je hiperaktivan, spava odlično, voli da pliva. Autisti generalno vole vodu".