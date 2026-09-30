Slušaj vest

Jelena Karleuša trenutno sa ćerkama Atinom i Nikom uživa u Milanu.

Njoj se na putovanju pridružio i bliski prijatelj Aleksandar Ševo, koji se ne odvaja od pop zvezde u poslednje vreme, a za koga mnogi tvrde da je u pitanju njen novi emotivni partner.

Da Jelena ne krije da u italijanskoj prestonici mode uživa sa 25 godina mlađim manekenom, potvrđuje i činjenica da je sama pevačica objavila fotke na kome se vidi da su zajedno.

Jelena je najpre pozirala sa ćerkama čuvenoj u Galeriji Vitorio Emanuele, a za ovu priliku je odabrala malu seksi crnu haljinu.

00:04 Jelena Karleuša Izvor: Kurir



Ipak, nešto kasnije je objavila i fotku iz Montenapoleone ulice i to iz šetnje sa zgodnim manekenom koji se ne odvaja od nje, a zatim ju je zagrlio i oko struka, što samo pokazuje koliko su bliski i koliko im je trenutno lepo.

1/6 Vidi galeriju JK i Ševo Foto: Kurir, Printscreen, Prinstcreeen