ŠEVO KARLEUŠU PRITEGAO OKO STRUKA I NE PUŠTA: Novi snimak JK i 25 mlađeg manekena iz romantične šetnje Milanom! Evo šta rade dok misle da ih niko ne gleda VIDEO
Jelena Karleuša trenutno sa ćerkama Atinom i Nikom uživa u Milanu.
Njoj se na putovanju pridružio i bliski prijatelj Aleksandar Ševo, koji se ne odvaja od pop zvezde u poslednje vreme, a za koga mnogi tvrde da je u pitanju njen novi emotivni partner.
Da Jelena ne krije da u italijanskoj prestonici mode uživa sa 25 godina mlađim manekenom, potvrđuje i činjenica da je sama pevačica objavila fotke na kome se vidi da su zajedno.
Jelena je najpre pozirala sa ćerkama čuvenoj u Galeriji Vitorio Emanuele, a za ovu priliku je odabrala malu seksi crnu haljinu.
Ipak, nešto kasnije je objavila i fotku iz Montenapoleone ulice i to iz šetnje sa zgodnim manekenom koji se ne odvaja od nje, a zatim ju je zagrlio i oko struka, što samo pokazuje koliko su bliski i koliko im je trenutno lepo.
Oni su tokom dana uživali i u šopingu, a Jelena, sudeći makar prema fotografijama, izgleda nikad srećnija i zadovoljnija.