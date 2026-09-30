Slušaj vest

Jelena Karleuša trenutno sa ćerkama Atinom i Nikom uživa u Milanu. 

Njoj se na putovanju pridružio i bliski prijatelj Aleksandar Ševo, koji se ne odvaja od pop zvezde u poslednje vreme, a za koga mnogi tvrde da je u pitanju njen novi emotivni partner.

Da Jelena ne krije da u italijanskoj prestonici mode uživa sa 25 godina mlađim manekenom, potvrđuje i činjenica da je sama pevačica objavila fotke na kome se vidi da su zajedno.

Jelena je najpre pozirala sa ćerkama čuvenoj u Galeriji Vitorio Emanuele, a za ovu priliku je odabrala malu seksi crnu haljinu.

00:04
Jelena Karleuša Izvor: Kurir


Ipak, nešto kasnije je objavila i fotku iz Montenapoleone ulice i to iz šetnje sa zgodnim manekenom koji se ne odvaja od nje, a zatim ju je zagrlio i oko struka, što samo pokazuje koliko su bliski i koliko im je trenutno lepo.

JK i Ševo Foto: Kurir, Printscreen, Prinstcreeen

Oni su tokom dana uživali i u šopingu, a Jelena, sudeći makar prema fotografijama, izgleda nikad srećnija i zadovoljnija.

Ne propustiteStarsOTAC KARLEUŠINOG MANEKENA DOBRO POZNAT U SRBIJI I ŠVEDSKOJ! Aleksandar Ševo naslednik moćnog biznismena: Svi detalji porodične imperije
Jelena Karleuša
StarsSVI BRUJE O KARLEUŠI I 25 GODINA MLAĐEM MANEKENU ŠEVI, A EVO ŠTA SADA RADE ZAJEDNO! Isplivala fotografija koja mnogo govori o njihovom odnosu... (FOTO)
Karleusa.jpg
StarsKARLEUŠA U CENTRU NOVE AFERE! Bosanski mediji tvrde da joj mladi maneken Ševo nije dečko, već ozloglašeni MMA borac! Otkrivamo sve šok detalje podvale (FOTO)
Jelena Karleuša
StarsKARLEUŠU NA AERODROMU DOČEKAO 25 GODINA MLAĐI MANEKEN! U jeku šuškanja o novoj romansi, JK sletela u Beograd - O ovoj sceni na parkingu SVI BRUJE (FOTO)
Jelena Karleuša (6) copy.jpg