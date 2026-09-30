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Voditeljak Dea Đurđevićudala se pre 10 dana za svog izabranika Lazara na crkvenom venčanju u Hramu Svetog Save. Mladenci su blistali od sreće i nisu skidali osmeh sa lica, a nakon crkvenog obreda organizovali su gala svadbeno slavlje.

Gostujući u emisiji „Amidži šou“, Dea Đurđević je otvoreno govorila o detaljima venčanja, promeni prezimena, ali i neobičnim situacijama koje su pratile pripreme.

Novo prezime i utisci sa slavlja

Na samom početku gostovanja, Dea je otkrila kako se od sada preziva i napravila jasnu razliku između privatnog i poslovnog života.

- U dokumentima sam Petrović, a za javnost Đurđević - otkrila je voditeljka.

Sumirajući utiske sa gala slavlja, naglasila je da su joj najvažniji bili iskreni trenuci sa dragim ljudima.

- Najvredniji su mi bili zagrljaji i poljupci ljudi. Nije bilo praznih koverti, bilo je nepotpisanih. Ja sam bila najveseliji gost, nas dvoje smo bili kao da smo na nekoj dobroj žurki na bazenu.

1/4 Vidi galeriju Dea Đurđević Foto: Kurir

Peh sa venčanicom

Dea se u emisiji prisetila i kako je započela njena ljubavna priča sa Lazarom.

- Mi smo se zabavaljli kao klinci, nismo se videli 15 godina, on me je zvao na piće dva puta, ja nisam mogla, posle sam ja njega pozvala i eto posle godinu i po dana sve.

Pripreme za svečani dan nisu protekle bez stresa, a voditeljka je otkrila da se noć pred svadbu dogodio i peh sa haljinama.