DEA PROGOVORILA O PRAZNIM KOVERTAMA NA SVADBI: Otkrila detalje sa svadbe koje niko nije znao, peh sa venčanicom, a evo kako se sad preziva
Voditeljak Dea Đurđevićudala se pre 10 dana za svog izabranika Lazara na crkvenom venčanju u Hramu Svetog Save. Mladenci su blistali od sreće i nisu skidali osmeh sa lica, a nakon crkvenog obreda organizovali su gala svadbeno slavlje.
Gostujući u emisiji „Amidži šou“, Dea Đurđević je otvoreno govorila o detaljima venčanja, promeni prezimena, ali i neobičnim situacijama koje su pratile pripreme.
Novo prezime i utisci sa slavlja
Na samom početku gostovanja, Dea je otkrila kako se od sada preziva i napravila jasnu razliku između privatnog i poslovnog života.
- U dokumentima sam Petrović, a za javnost Đurđević - otkrila je voditeljka.
Sumirajući utiske sa gala slavlja, naglasila je da su joj najvažniji bili iskreni trenuci sa dragim ljudima.
- Najvredniji su mi bili zagrljaji i poljupci ljudi. Nije bilo praznih koverti, bilo je nepotpisanih. Ja sam bila najveseliji gost, nas dvoje smo bili kao da smo na nekoj dobroj žurki na bazenu.
Peh sa venčanicom
Dea se u emisiji prisetila i kako je započela njena ljubavna priča sa Lazarom.
- Mi smo se zabavaljli kao klinci, nismo se videli 15 godina, on me je zvao na piće dva puta, ja nisam mogla, posle sam ja njega pozvala i eto posle godinu i po dana sve.
Pripreme za svečani dan nisu protekle bez stresa, a voditeljka je otkrila da se noć pred svadbu dogodio i peh sa haljinama.
- Drugarica Milica Tričković mi je pravila obe haljine za svadbu. Mi smo u petak u osam uveče bile na podu sa kafom i šijemo i dalje.