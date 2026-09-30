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Bivša učesnica "Elite 7" Snežana Jovičić, poznatija kao Sneža Kušadasi, hitno je operisana nakon što je osetila jake bolove u stomaku, a sada se prvi put oglasila i otkrila kroz šta je prošla.

Sneža je ispričala da je sve počelo iznenada, kada je u četvrtak uveče dobila snažne bolove i mučninu. U početku je mislila da će tegobe proći, ali joj se stanje ubrzo pogoršalo.

- U četvrtak uveče sam dobila iznenada jake bolove u stomaku i blagu mučninu, pomislila sam da je nešto prolazno, popila lekove, ali ni nakon pola sata nije prestajalo, naprotiv, bolovi su bili sve jači i jači - počela je Sneža.

Kako je navela, Hitna pomoć iz Mladenovca odmah ju je odvezla u Urgentni centar. U prvi mah pomislila je da je problem sa bubregom, a potom je saznala da je situacija ozbiljnija.

- Hitna pomoć iz Mladenovca me je odmah odvezla u Urgentni centar, pretpostavila sam da je neki kamen krenuo iz bubrega, pozvala sam prijatelja koji radi u Urgentnom centru, nisam znala šta mi se dešava, samo sam znala da nešto nije ok. Da nije bilo njega, ne znam šta bih radila, u Urgentnom centru su lekari prilikom više pregleda konstatovali da imam cistu na levom jajniku 11 cm x 9 cm i da moram hitno u GAK Višegradska da se javim - ispričala je Snežana.

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"Vrištala sam od bolova"

Sneža je potom opisala koliko su bolovi bili jaki i otkrila da joj je bilo izuzetno teško dok je čekala operaciju.

- Bolovi su bili toliko jaki da sam vrištala, jedva sam hodala... U Višegradskoj su rekli da mora hitna operacija, a pritisak je varirao od 160/100 u Mladenovcu do 100/60 u GAK-u. Bolovi jači nego što sam mogla da pomislim da ću ikad doživeti, povraćanje, hladnoća dok sam čekala operaciju, nikome ne bih poželela - rekla je ona.

Operacija je urađena odmah, a tokom zahvata uklonjeni su cista i deo jajnika. Sneža navodi da su joj lekari rekli da je u pitanju endometrioza, dok se sada čeka konačan histopatološki nalaz.

- Odmah sam operisana, cista i deo jajnika su odstranjeni, kažu da je endometrioza u pitanju i da me lečenje iste tek čeka. Čekamo histopatološki nalaz, ali ja prva verujem da je bila benigna. Oporavljam se polako, kod oca sam, za par dana mi skidaju konce. Imam bolove, ali ono najgore sam preživela - rekla je Sneža.

Ona je priznala i da je nakon svega shvatila koliko je važno osluškivati organizam, budući da je prethodne godine imala uredan pregled.

1/5 Vidi galeriju Sneža Kušedasi Foto: Printscreen

- Shvatila sam da jedanput godišnje nije dovoljno da idem na ultrazvuk i kod ginekologa, jer kad sam bila prošle godine kod doktora, sve je bilo u najboljem redu.

Sneža je otkrila i da su ljudi iz njenog okruženja primećivali da joj se stomak povećava, ali su to pripisivali gojenju.

- Ljudi oko mene su govorili da sam se ugojila, pitali me da li sam možda trudna, jer mi je stomak postajao sve veći i veći. Toliko su me ubeđivali da imam višak kilograma, da sam i sama poverovala u to, da nisam, možda bih i otišla kod lekara. Zato je najbitnije da ne slušate nikoga, već isključivo samo svoj organizam i da ako posumnjate da nešto nije okej da odete kod lekara.

Na kraju je zahvalila lekarima koji su joj pružili pomoć.

- Meni su lekari spasli život po ko zna koji put u poslednjem trenutku, hvala im na svemu - zaključila je Sneža Kušadasi.