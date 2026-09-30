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Pevač Sloba Radanović prvi put je javno progovorio o neprijatnom iskustvu iz mladosti i golgoti kroz koju je prošao kada se zarazio šugom.

Sloba Radanović i njegova supruga Jelena Radanović u "Amidži šou" odgovarali su na pitanja u okviru igrice, a jedno od pitanja bilo je koliko je vremena najviše prošlo a da se nisu okupali. Pevač je tada iznenadio prisutne i otkrio detalje o zarazi koju je dobio na bazenu u periodu kada je imao 16 ili 17 godina.

Sloba Radanović Foto: Printscreen YouTube

Rigorozne mere

Sloba Radanović je detaljno opisao kako je izgledao proces lečenja i sa kakvim se sve restrikcijama suočio tokom nedelju dana borbe sa ovom bolešću.

- Ne znam koliko sam imao godina, možda 16 ili 17 i dobio sam šugu na bazenu. Ti kad dobiješ šugu mažeš se nekim sumporom, ali moraš ceo da se mažeš sumporom i ne smeš da se kupaš, ali mora cela porodica da se maže. Moraš 7 dana da se mažeš sumporom i ne smeš da se kupaš, ja sam sve stvari što sam tada imao morao da bacim - ispričao je pevač u Amidži šou.

Jelena i Sloba se posvađali

Inače, Sloba Radanović i njegova supruga Jelena Radanović progovorili su pred kamerama o detaljima iz svog privatnog života i otkrili da je do manje svađe između njih došlo neposredno pre samog početka snimanja.

Kako je Jelena otkrila, do nesporazuma je došlo zbog njene haljine.

Jelena Radanović Foto: Screenshot, Printscreen Instagram

- Živa istina da smo se posvađali pred emsiiju! Nije mu se svidela moja haljina. Očekivao je da haljina bude crna, on se iznenadio kad sam ja izašla i ja sam se razočarala - rekla je Jelena.

Sloba je ubrzo objasnio svoju stranu i naglasio da je u pitanju bio samo nesporazum.

- Meni je ko šećer. Meni je i ovo top, nisam se razočarao, ženski mozak razmišlja drugačije, stvarno izgleda prelepo, nije što je moja... - istakao je pevač.

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