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Povodom 35 godina od smrti Tome Zdravkovića, danas je na Centralnom groblju u Beogradu održan pomen legendarnom pevaču, čije pesme i dalje žive u srcima brojnih generacija.

Njegova supruga Gordana Goca Zdravković, ćerka Žaklina, prijatelji i poštovaoci njegove muzike okupili su se da odaju počast čoveku koji je u pesme pretočio svoje najdublje emocije i ostavio neizbrisiv trag u našoj muzici.

Goca je pala u zagrljaj pevačici Jovani Tišin koja je stigla na groblje da oda počast srpskom boemu.

Prošlo je 35 godina otkako nas je napustio, ali vreme nije umanjilo ljubav prema Tomi. Njegov glas i stihovi i danas prate najlepše i najteže trenutke, bude uspomene i pružaju utehu. U njegovim pesmama svako pronalazi deo sopstvenog života — neku ljubav, rastanak, neprežaljenu tugu ili davno sačuvanu sreću.

Toma Zdravković Foto: A Milinković

Sećanje na najvećeg estradnog boema nastaviće se večeras u Sava centru, gde će, na inicijativu njegove porodice, biti održan koncert njemu u čast. Publika će imati priliku da čuje pesme koje je Toma izvodio i stvarao, a koje su odavno postale deo naših života.

Biće to veče ljubavi, uspomena i zahvalnosti, posvećeno čoveku koji je pevao iz duše i čija muzika nastavlja da spaja ljude. Jer, dok god se njegove pesme pevaju i osećaju, Toma ostaje među nama.

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