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Udovica legendarnog Tome Zdravkovića, Gordana Zdravković, stigla je danas na Centralno groblje u Beogradu, gde je održan pomen pevaču povodom 35 godina od njegove smrti.

Gordana je tom prilikom govorila o životu sa Tomom, njegovim pesmama, ljubavima koje su se godinama povezivale sa njegovim imenom, ali i pričama da je bio zaljubljen u Silvanu Armenulić.

- Novinari mogu da pišu šta hoće. Papir sve trpi. I ljudi pričaju svašta, i što je istina i što nije. Meni to uopšte ne smeta. Ja sam to shvatila kao deo njegove profesije - rekla je Gordana.

Kako je objasnila, vremenom je naučila da razdvoji Tomin život na sceni i u kafani od njihovog porodičnog života.


- Sve njegove pesme, sve njegove žene, sve njegove ljubavi, sve njegove tuge koje su bile van kuće, to je jednostavno deo njegove profesije. Pa nije bio pop. Pevao je u kafani gde je bilo i mladih i starih, i ovakvih i onakvih, i meni je to bilo sasvim normalno. Pokušala sam da odvojim njegov život u kafani i u kući, mada je više vremena provodio u kafani nego u kući - ispričala je ona.

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Supruga Gordana i ćerka Žaklina na pomenu Tome Zdravkovića Izvor: Kurir televizija


Gordana je govorila i o tome ko je danas ostao od najbliže porodice.

- Od porodice nema nikoga osim mene, Žakline i njih troje - rekla je ona, pomenuvši i gubitak bliskog člana porodice prošle godine.

Posebno emotivno govorila je o koncertu posvećenom Tomi, koji će biti održan u Sava Centru.

- Mislim da će večeras biti eksplozija emocija. Baš bih volela da svima bude lepo - kazala je Gordana.

Prisetiła se i Tominog nastupa u Sava centru, gde je svojevremeno održao više koncerata zaredom.

- Vraćam se na onu istu scenu kada je prvi put izašao. Izneo je ogroman buket ruža i podelio ih ljudima ispred bine. Svi su ustali, svi su plakali. Baš je bilo drugačije - prisetila se Gordana.

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