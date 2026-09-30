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PevačicaLena Čolak proživljava jedan od najlepših perioda u životu. Ona i njen suprug Stefan Živković dobili su sina, a ponosna mama srećnu vest podelila je sa javnošću neposredno nakon porođaja. Oni već imaju jedno dete.

Naslednik je dobio ime Danilo, a Lena je na svom Instagram profilu objavila fotografije iz porodilišta na kojima se vidi koliko je srećna zbog prinove. U njenom naručju je sin, dok je suprug sve vreme uz nju.

Uz fotografije je podelila i emotivnu poruku, posebno se zahvalivši Stefanu na podršci koju joj je pružio u najvažnijem trenutku.

Zahvalnost mužu

- Rodio se Danilo Živković. Sinoć smo postali bogatiji za još jednog člana porodice. Hvala mom mužu Stefanu koji je bio uz mene i u čijem sam se zagrljaju porodila. Volim te! - napisala je Lena uz objavu na Instagramu.

Čestitke su ubrzo počele da pristižu sa svih strana, a prijatelji, kolege i brojni pratioci uputili su lepe želje novopečenim roditeljima.

Lena Čolak  Foto: Printscreen/Instagram

Fotografije iz porodilišta dodatno su pokazale koliko je ovaj trenutak emotivan za pevačicu. Lena na njima pozira nasmejana, sa sinom u naručju, dok Stefan deli njenu sreću.

Ime koje nosi posebno značenje

Roditelji su za naslednika odabrali ime Danilo, koje ima dugu tradiciju i snažnu simboliku. Poreklo vodi iz hebrejskog jezika, a najčešće se tumači kao „Bog je moj sudija“.

Ime Danilo vekovima je zastupljeno u hrišćanskoj tradiciji, a poznato je i po starozavetnom proroku Danilu.

Za Lenu i Stefana ovo ime sada dobija posebno mesto, budući da će upravo njihov sin od danas nositi njegovo značenje i porodičnu priču. Sudeći po prvim fotografijama i poruci koju je objavila, njihova porodica ne krije koliko je dolazak malog Danila uneo radosti u njihov dom.

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Lena Čolak izjava Izvor: Kurir