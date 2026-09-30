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VoditeljkaDea Đurđević nedavno se udala, pa je progovorila o detaljima svadbenog veselja sa suprugom Lazarom, ali i otkrila u kog pevača je bila zaljubljena.

Voditeljka je otkrila da je u svojoj sobi držala njegov poster bez majice. Kada su se godinama kasnije sreli, ispričala mu je za svoju simpatiju iz detinjstva.

- Saša Kovačević, da. Imala sam ogroman njegov poster bez majice... Sretnemo se mi kod njega tamo, rekla sam mu da sam imala njegov poster, a on mi je rekao: "Daj, nemoj molim te". On je počeo ranije da peva, 10 godina je stariji od mene - ispričala je Dea u emisiji "Amidži šou" kroz osmeh.

Foto: Promo/Aleksej Nešović

Dea je progovorila i o udaji za supruga Lazara, pri čemu je obelodanila kako se od sada zvanično preziva.

- U dokumentima sam Petrović, a za javnost Đurđević — objasnila je voditeljka.

Ona se prisetila i samog početka njihove ljubavne priče, istakavši da se znaju još iz mlađih dana.

- Mi smo se zabavljali kao klinci, nismo se videli 15 godina. On me je zvao na piće dva puta, ja nisam mogla, posle sam ja njega pozvala i eto, posle godinu i po dana sve — otkrila je Dea.

Govoreći o samoj atmosferi na venčanju, Dea je istakla da su joj najvredniji bili zagrljaji i emocije gostiju.

1/6 Vidi galeriju Dea Đurđević Foto: Marko Kranjc, Kurir

- Nije bilo praznih koverti, bilo je nepotpisanih. Ja sam bila najveseliji gost, nas dvoje smo bili kao da smo na nekoj dobroj žurki na bazenu - reka je voditeljka, dodajući da je bidermajer uhvatila sestra njenog supruga, dok su majke mladenaca bile najemotivnije i plakale tokom slavlja.

Kao najemotivniji momenat sa venčanja izdvojila je sam finiš proslave.

- Nas dvoje klečimo na kolenima, to je bio vrhunac svega — poručila je Dea.

Kurir/Blic