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Aleksandra Subotić ponovo se oglasila nakon što je objavila na Instagramu fotografije svoje ćerke Magdalene, na kojima su se videle ogrebotine na licu i vratu.

Ona je tada navela da je njena naslednica doživela vršnjačko nasilje, a sada je otkrila i da je slučaj prijavljen nadležnim organima.

Aleksandra je istakla da je nakon incidenta obavila sve neophodne lekarske preglede, kao i da je dala izjavu policiji. Kako je priznala, posebno joj je teško palo to što je nakon svega morala Magdalenu ponovo da pošalje u školu.

Obavljeni svi lekarski pregledi

U novom obraćanju zahvalila se svima koji su joj se javili i pružili podršku, a potom detaljno opisala kroz šta je kao majka prošla nakon što je videla povrede na svom detetu.

- Pre svega, želim da se zahvalim svima koji su nam pisali, pružili podršku i saosećali sa mnom i mojim detetom.Kao majka, zaista sam se potresla juče kada sam videla svoje dete i saznala šta se dogodilo. Ne mogu vam opisati kako sam se osećala. To je moje dete. Magdalena je bila izrazito uznemirena, uplašena i povređena, a meni kao majci je bilo izuzetno teško da je takvu gledam. Iskreno, nije bilo lako ni da je danas ponovo pošaljem u školu. Posle svega što se dogodilo, kao majka sam imala mnogo strahova i pitanja, ali nisam želela da dodatno opteretim svoje dete. Preduzela sam sve što je bilo potrebno. Obavili smo sve lekarske preglede, uključeni su nadležni organi i dala sam izjavu policiji. Sada puštam nadležne da urade svoj posao i utvrde sve okolnosti događaja. Moj jedini cilj jeste da zaštitim svoje dete i da se ovakva situacija više ne ponovi. Hvala svima na podršci, razumevanju i svakoj poruci koju ste nam poslali - stoji u objavi Aleksandre Suboti na Instagramu.

1/4 Vidi galeriju Aleksandra Subotić Foto: Printscreen Instagram, Printscreen

Njena majka Ljuba Pantović iznela svoju verziju događaja. Nakon Aleksandrinih objava i ona se oglasila i navela da je razgovarala sa ćerkom i saznala detalje incidenta.

Oglasila se i baka Ljuba Pantović

Za razliku od Aleksandrinog prvog obraćanja, Ljuba je situaciju opisala kao sukob dve devojčice i iznela svoj stav o tome kako bi trebalo postupiti.

Ona je naglasila da ne želi da staje ni na čiju stranu, već da smatra da bi čitav događaj trebalo sagledati kroz ponašanje obe devojčice.

- Što se tiče današnjeg događaja sa Magdalenom, Aleksandra me zvala i ispričala mi šta se desilo. Svi znaju da sam ja realna i da ne stajem ni na čiju stranu ako nešto nije u redu. Probala sam i Aleksandri da objasnim da su dečje tuče sastavni deo odrastanja i nekako "normalna stvar". Ono što je važno je kako će roditelji i škola da se postave u tom slučaju.

Magdalena se sporečkala sa nekom devojčicom i izvukla deblji kraj. Moje mišljenje je da iz toga treba da se izvuče pouka i da Megi (kažem Megi jer je moja unuka, pa nju savetujem) nauči da bolje procenjuje sa kim se kači, da u životu postoje i jači od nje, kao i to da svaki postupak ima svoje posledice.

Ljuba je potom prenela i ono što joj je Aleksandra ispričala o samom početku sukoba, navodeći da je sve počelo nakon kontakta između dve devojčice, a zatim preraslo u fizički obračun.

- Po Aleksandrinim rečima, ta devojčica je zakačila Megi po ramenu, pa je Megi uhvatila za ruku i zatim je izbila tuča. U tuči, ja kao neko ko je bio šampion u kik-boksu, mogu samo da kažem da nema reciprociteta, ni u ringu, ni u školi, ni na ulici. Znači, ko se bije, može da prebije nekog ili da bude prebijen.

1/6 Vidi galeriju Ljuba Pantović Foto: Kurir, Kurir Televizija, Printscreen/Pink

Pantovićeva smatra da bi škola trebalo da reaguje u skladu sa svojim pravilima i da u razgovor budu uključeni i roditelji, ali i stručna služba.

Kazne

- Mislim da i Megi i ta devojčica treba da budu kažnjene kako škola propisuje, pošto se desilo u školi, i da sa roditeljima budu pozvane kod psihologa na razgovor.

Na kraju je Ljuba poručila da je najvažnije da njena unuka nije ozbiljno povređena, uz stav da čitav slučaj ne bi trebalo dodatno dramatizovati.

- Jako je ružno prvo da se devojčice biju, a još ružnije da nakaze jedna drugu! Najvažnije je da je Megi dobro i da nije opasno povređena, a ja ću se potruditi da joj objasnim da ne treba da bude učesnik takvih "događaja". Ovde nema mesta drami! - poručila je Ljuba.