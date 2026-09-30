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Poznati voditeljPredrag Sarapa rođen je 1969. godine u Beogradu, iza sebe ima bogatu medijsku karijeru, ali i zanimljive detalje iz privatnog i profesionalnog života.

Pisao pesme

Iako je široj javnosti poznat pre svega sa malih ekrana, Predrag Sarapa se još tokom srednje škole amaterski bavio pisanjem pesama i novinarstvom. Svoja interesovanja krunisao je diplomama na dva fakulteta - završio je filozofiju na Filozofskom fakultetu, kao i novinarstvo na Fakultetu političkih nauka.

Njegov dugogodišnji rad na televiziji započeo je na kanalu Studio B, nakon čega je radio kao urednik i voditelj na YU Info i TV Politika, gde je vodio autorsku emisiju "Sarapin problem". Karijeru je nastavio na kanalu Pink 3 info u emisiji "Pravac", a potom je prešao na Pink TV gde vodi emisiju "Novo jutro".

1/5 Vidi galeriju Predrag Sarapa Foto: ptintscrean

Drugo venčanje

Voditelj u javnosti nije pokazivao svoje partnerke, ali je 2022. godine odjeknula vest da se po drugi put oženio, izgovorivši sudbonosno "da" svojoj dugogodišnjoj ljubavi Ladom. Voditelj je tim povodom izjavio da su se odlučili za najintimniju varijantu venčanja samo uz prisustvo kumova, dok su veće slavlje planirali za praznik Svetog Nikolu.

Kada su u pitanju svakodnevne navike, Sarapa priznaje da nikada nije uspeo da se navikne na rano ustajanje. Kako bi bio siguran da neće zakasniti na posao, pored dva navijena alarma na mobilnim telefonima, obavezno moli i svoju majku Soku da ga probudi. Takođe, u slobodno vreme voli da svira gitaru, iako su mu prsti "omekšali", a kao omiljenu pesmu za sviranje navodi "Knockin' on Heaven's Door" Boba Dilana.

Kurir/Blic