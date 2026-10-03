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Jelena Karleuša je jedna od najkontroverznijih pevačica na srpskoj estradnoj sceni.

Svojim ponašanjem, izjavama i nastupima je opravdala nadimak „mala od skandala“ koji je dobila na osnovu istoimenog hita. Važi za osobu koja nema dlaku na jeziku pa često dolazi u sukob sa kolegama.

Detinjstvo

Rođena je 17. avgusta 1978. godine u Beogradu. Jelena je jedino dete poznate radio-novinarke Divne i kriminalističkog inspektora Dragana Karleuše.

Roditelji su je čuvali kao malo vode na dlanu i veoma im je zahvalna na bezbrižnom detinjstvu koje su joj pružili. Iako su se razveli kada je pevačica bila mala, još dugo su svi živeli zajedno pa nije bila uskraćena za odrastanje u toploj, porodičnoj atmosferi.

Foto: Printscreen

Bila je veoma nestašna devojčica, volela je da se penje po drveću i da brzo vozi biciklu. Smatrala je da ima natprirodne moći, a ni dan-danas joj nije jasno kako prilikom mnogobrojnih vratolomija nije slomila neku kost.

Želela je da otvori azil za napuštene pse i mačke o kojima bi brinula. Pošto je Jelenin otac instruktor nautičkih sportova, rano je počela da trenira skijanje na vodi i ronjenje. Išla je na razne ekspedicije širom Jadrana i proučavala prelepi podvodni svet.

1/9 Vidi galeriju Divna i Jelena Karleuša Foto: Printscreen/Twitter, Damir Dervišagić, Instagram Printscreen

U gostima nikada nije brukala roditelje, niti se ponašala razmaženo zbog čega su bili veoma ponosni na nju. Više je volela da bude u društvu starijih osoba sa kojima je razgovarala, dok joj njeni vršnjaci uopšte nisu bili zanimljivi. Tvrdi da se među njima osećala kao vanzemaljac u kokošinjcu što objašnjava svojim koeficijentom inteligencije koji je na testu iznosio 153.

Prve nastupe je imala u obdaništu kada je pred drugarima pevala i igrala. Već tada je znala čime želi da se bavi, a opčinjenost tadašnje publike joj je davala vetar u leđa. Volela je da bude glavna u svemu što je i dalje njena karakterna crta. Polazak u školu je dočekala spremno, svesna novih obaveza i odgovornosti koje je očekuju. Bila je odličan đak, a jedina slaba tačka joj je bila i ostala matematika. Često se izvlačila na šarm, a kući nije mnogo učila jer joj je dovoljno bilo da sluša na času. Vršnjake sa kojima je išla u razred je posmatrala sa visine pa nije imala mnogo prijatelja. Kao blagajnik bila je zadužena za sakupljanje novca koji je, umesto na školske aktivnosti, trošila u Mek Donaldsu. Navikla je da ima mišljenje o svemu i ne libi se da ga javno kaže.

Kao četrnaestogodišnjakinja bila je zaljubljena u pevača Željka Šašića i na moru mu je to priznala. Odbio ju je zbog razlike u godinama, a Jelena mu je odbrusila da će jednog dana biti poznatija od njega. Posle osnovne škole, upisala je Zemunsku gimnaziju, a pohađala je muzičku školu i bila je član hora. Od instrumenata svira flautu.

Njeni roditelji su nakon kraha braka ostali u dobrim odnosima, a Jelena je godinama bila veoma vezana za majku Divnu.

Karijera

U početku je pevala prateće vokale i snimala reklame na radiju imitirajući glasove poznatih ličnosti. Tako je zaradila svoj prvi honorar. Prateće vokale je pevala sa Cecom koja je tada bila veoma popularna.

1995. godine je snimila prvi album za Diskos pod nazivom „Ogledalce“ koji je prodat u 100.000 primeraka. Na njemu se našlo 8 pesama: „Ogledalce“, „Gde smo pogrešili mi“, „Najbolja drugarice“, „Da mi nisi drag“, „Biću tvoja“, „Lagao si, lagao“, „Suze devojačke“, „Dala sam ti noć“. Sarađivala je sa kompozitorima Zoranom Tutunovićem Tutunom i Draganom Brajićem Brajom, a od menadžera Zorana Bašanovića je pozajmila novac za izdavanje albuma koji je kasnije vratila. Pesme su bile veoma slušane, a Jelena je privlačila pažnju i dobrim izgledom.

Uporedo sa građenjem muzičke karijere morala je da pohađa srednju školu, a podršku i odobrenje za sve što radi je oduvek pronalazila u svojoj majci. 1996. godine je za PGP RTS izdala drugi kompakt-disk na kome je pesme otpevala u turbo-folk fazonu. Najveći hit i naslovna numera su „Ženite se, momci“, a ostalih 8 pesama su: „Hoću sa tobom“, „Tvojom ulicom“, „Moji drugovi“, „Ne mrzi me ni sad“, „Sad smo stranci postali“, „Sad znam“, „Mogu biti pamuk“, „A sad idem“ (duet sa Galetom). Iako je publika odlično prihvatila album, Jelena nije bila zadovoljna jer nije sama birala pesme koje će snimiti. 1997. godine u izdanju diskografske kuće ZAM je izašao Jelenin treći album „Veštice, vile“ na kome su pesme: „Antihrist“, „Veštice, vile“, „Cicija“, „Grom nek’ ubije“, „Oko crno“, „Ko ovu dramu režira“, „Zemlja se zaustavlja“, „Košuljica“. Za omot CD-a je uradila provokativne slike na kojima je grudi prekrila samo rukama. Iako se na početku nije posebno istakla, pesma „Ko ovu dramu režira“ će vremenom postajati sve slušanija, a Jelena će je smatrati autobiografskom.

1/5 Vidi galeriju Jelena Karleuša u spotu za pesmu "Slatka mala" Foto: Youtube

1998. godine je objavila album „Žena zmija“ koji, osim ove pesme, sadrži: „Ne veruj ženama“, „Sudbinu poreci“, „Jelena“, „Kume“, „Žene vole dijamante“, „Kraljica i sluga“, „Zar sam ja to zaslužila“. Krajem godine je snimila duet „Preživeću“ sa Dejanom Milićevićem, a u crno-belom spotu se pojavljuje u izdanju koje više otkriva nego što pokriva. 1999. godine je prvi put sarađivala sa Grandom i nastavila je da snima pesme u orijentalnom fazonu. Izašao je album „Gili, gili“ sa pesmama: „Oro osmoro“, „Beznadežan slučaj“, „Gili, gili“, „Zamena za ljubav“, „Trauma“, „Naša žena“, „Lepa mlada“, „Sve joj moje daj“. Međutim, Jelena se sukobila sa prvim čovekom Granda, Sašom Popovićem, zbog čega je napustila izdavačku kuću. Zbog ubistva verenika Zorana Davidovića – Ćande se jedno vreme povukla iz javnog života. 2001. godine je za Best records snimila album „Za svoje godine“ na kome se nalaze pesme: „Ludača“, „Bezobrazna“, „Pregorela“, „Bye, bye“, „Za tobom hodam ja“, „Pa, naravno“, „Nije ona nego ja“, „Mene pale“ i „Balada za Zorana“.

Album je za samo mesec dana prodat u tiražu od 200.000 primeraka, a Jelena je postala vlasnica mnogih priznanja za pevačicu godine, hit godine, itd. Posebnu pažnju je privukao spot za pesmu „Ludača“ koji joj je obezbedio saradnju sa grčkom diskografskom kućom Heaven Music.

Vlasnik Todoris Kirjaku je želeo da od Jelene napravi internacionalnu zvezdu. Na CD-u „Samo za tvoje oči“ je snimila jednu pesmu na engleskom jeziku. Tekstove je pisala Marina Tucaković. Sem naslovne, na albumu se nalazi još 8 numera: „Manijak“, „Pazi se“, „Moj dragi“, „Ne, ne, ne“, „Radoznala“, „Još te volim“, „Zar ne“, „Love“. Tada je počela saradnju sa BK Saundom koji je platio 250.000 maraka licencu za izdavanje njenog albuma. Jelena je bila njihova najveća zvezda čije su se pesme puštale po ceo dan na BK televiziji.

Imala je više prostora i od Zdravka Čolića koji je u to vreme promovisao album „Čarolija“. Međutim, planovi za inostranu karijeru se nisu ostvarili jer je grčka izdavačka kuća ipak uložila novac u svoju najveću zvezdu Despinu Vandi zbog čega je Jelena raskinula ugovor sa njima.

U spotu za pesmu „Slatka mala“ učestvuju muškarci koji su obučeni kao žene čime je Jelena nedvosmisleno dala podršku LGBT populaciji. U spotu za pesmu „Upravo ostavljena“ je po prvi put upotrebila religijske motive poput Biblije i krsta na kome je razapeta. Od odeće na sebi je imala kožni kostim, kožne čizme i kožne rukavice.

Posebno upečatljiv je bio spot za pesmu „Tihi ubica“ za koji je pevačica iskeširala 50.000 evra. Lokacija na kojoj su snimali je Karlovačka gimnazija zbog čega je ova vest emitovana u Dnevniku RTS-a. Ulaganja u ovaj album su se i te kako isplatila jer je prodat u 400.000 primeraka. 2009. godine je u izdanju City recordsa izašao album „The Diamond Collection“ na kome se nalazi 35 najpopularnijih pevačicinih hitova.

Foto: printscreen YT

Ušla je u kuću „Velikog brata“ u kojoj se zadržala 24 sata za šta se spekuliše da je dobila honorar od 5.000 evra. 30. decembra je u finalu ovog rijaliti šou programa premijerno izvela pesmu „Insomnia“ koja je zarazila čitav region i za samo 24 sata sa njenog sajta je skinuta 2.000.000 puta. Mnogima je tekst i spot poslužio kao inspiracija za veoma duhovite parodije. 15. maja 2010. godine je održala prvi solistički koncert u Areni pred više od 15.000 vatrenih obožavalaca. Izašao je i DVD koji ima isti naziv kao i koncert, „All about Diva“.

15. juna 2013. godine je održala koncert na Ušću pod nazivom „Viva la Diva“.

1/10 Vidi galeriju Jelena Karleuša Foto: Printksrin, Printscreen/Instagram

Iako je na nastupima više gola nego obučena, privatno se njen stil dosta razlikuje zbog čega važi za jednu od najlepše odevenih estradnih ličnosti.

Često je u emisijama pitaju da prokomentariše stajlinge kolega i koleginica, a poznata je po britkom jeziku.

Tema stranih medija

Foto: Miloš Miletić

00:16 Jelena Karleuša na Nedelji mode Izvor: Kurir

Karleuša je jedna od retkih javnih ličnosti o kojoj pišu strani mediji, bilo da je u pitanju njen stajling, ljubavni život ili karijera.

Foto: Printscreen/X

Mnoge svetske zvezde su u Jeleni našli inspiraciju kada je u pitanju stil, te se našla i u američkim medijima kada je glavna tema medija bila upravo ona koju su iskopirale Bijonse i Kim Kardašijan.

Najveći udarac

Gubitak majke pre sedam godina je najveći udarac u njenom životu, a nakon toga se nikada nije oporavila.

1/10 Vidi galeriju Divna Karleuša Foto: Print Screen, Printscreen, Damir Dervišagić

Privatni život

Što se tiče Jeleninog ljubavnog života, ni on nije ništa manje zanimljiv od njene karijere.

Bila je verena za Zorana Davidovića – Ćandu kojeg su novine povezivale sa beogradskim podzemljem. Ubijen je 23. marta 2000. godine , a Jelena mu je posvetila pesmu „Balada za Zorana“.

Foto: Privatna Arhiva

23. septembra 2004. godine se udala za Bojana Karića u Crkvi Petra i Pavla na Topčideru. Veselje se nastavilo u vili „Jelena“ gde su sklopili građanski brak. Nakon tri meseca su se razveli, a o razlozima se i dan-danas spekuliše.

Foto: Printscreen/Youtube/Mihailo Gentleman

2007. godine je upoznala 7 godina mlađeg fudbalera Duška Tošića. Slagao ju je za godine i rekao da ima 26, a ne 20. Na prvi pogled joj se mnogo dopao, a posle dva dana poznanstva je otišla kod njega u Francusku. Osim izgledom, osvojio ju je pažnjom i u njemu je pronašla čoveka sa kojim bi želela da ima decu.

Venčali su se 28. juna 2008. godine u hotelu Prezident u Kovilovu. Kum joj je bio modni kreator Darko Kostić, a venčanicu sa kristalima je sama dizajnirala. 7. septembra iste godine je rodila njihovu prvu ćerku Atinu carskim rezom. Nakon tri meseca je ponovo zatrudnela i iznela trudnoću koja je bila veoma opasna po njeno zdravlje. 7. septembra 2009. godine je rodila drugu ćerku Niku.

1/10 Vidi galeriju Jelena Karleuša i Duško Tošić Foto: Printscreen Instagram, Damir Dervišagić, Printscreen/Instagram

Sa Tošićem je provela gotovo 16 godina, a onda su su se razveli. Bivši fudbaler i pop diva ostali u u sjajnim odnosima zbog ćerkica koje su dobili iz najveće ljubavi.

1/5 Vidi galeriju Jelena Karleuša Foto: Petar Aleksić Mondo, Kurir

Jelena Karleuša je nedavno ubirala plodove vrtoglavog uspeha nakon tri pesme koje je izbacila sa novog albuma, a danima je u žiži javnosti zbog mlađeg muškarca sa kojim provodi svoje slobodno vreme.

kurir/biografija.org