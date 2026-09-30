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Sandra Afrika dobila je restrikciju na društvenoj mreži Tiktok, a sada se oglasila i otkrila razloge zbog čega je nastao problem.

- Brate opet sam dobila restrikciju! Ja mislim da ih samo ja dobijam. Zašto, evo zbog čega?! Šta je sad problem? Gola ramena? Ne kapiram - rekla je vidno uznemirena Sandra.

Prijatelj koji je sedeo sa njom joj je zatim objasnio da je dobila restrikciju na pomenutoj mreži, jer je "konzumirala nedozvoljene supstance". Sandru je ovo još više iznerviralo jer je, kako kaže, pila samo sok.

- Pijem sok! Nije alkohol nego sok. Pijem u lajvu. Au brate! Dobro, je*ote ovde čovek ne sme ništa da radi - grmela je Afrika u prenosu uživo.

Podsetimo, pevačica je veoma aktivna na društvenim mrežama gde se često uključuje u "lajv" prenose. Tako je bilo i sinoć kada je pevačica imala interakciju sa fanovima i pijuckala sok, kada je u jednom tenutku stiglo obaveštenje da je "banovana" jer je prekršila smernice Tik Tok zajednice.

1/4 Vidi galeriju Sandra Afrika Foto: Printscreen Inastagram

Bivši ima šifru od mog instagrama

Sandra je nedavno na pitanje da li joj muškarci ne prilaze zato što se "plaše" odgovorila je kroz osmeh:

- Ima svega po malo. Pa onda je l' ako dođe nekako, nekada, šta onda? Kao, šta da mi kaže?Boje se da dobiju korpu ili kako god, žargonski da kažem. Tako da, ne znam šta bih rekla. Ima svega po malo.

Poruke na Instagramu, otkriva pevačica i ne čita:

- Ja te poruke ni ne gledam. Znači, ja na Instagramu ne ulazim stvarno u te poruke. Ulazim da objavim neku fotografiju, eventualno stavim story kada idem na neki nastup i to.

A ovako sad ulazim kao i da nešto listam, da čitam poruke, iskreno ne. Imam ko mi vodi Instagram i te stvari. Mikiša je isto na Instagramu, tako da svi po malo tu gledaju i proveravaju.

Iako joj bivši dečko ima šifru od Instagrama sve je to u poslovne svrhe:

- Pa ni on bivši koji je na mom Instagramu. On je iz poslu. I on kači tako kad treba i to, a imam i dečka koji sve to radi. Neko mora da održava Instagram. Mislim, nekad treba da se izbaci nešto, a ja spavam. Kako ćemo? Neko mora. Znači, ili Mikiša ili on. I onda samim tim ima i šifru.

- Tako da na moj Instagram svi mogu da uđu. Da vide ko šta piše. Tako da, momci, nemojte da pišete ništa strašno, molim vas.

Momcima onda ništa drugo ne preostaje već da nabave njen broj telefona:

- Ja menjam telefon na mesečnom nivou. Ne vredi. Ko me nađe, svaka mu čast.