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Mlada pevačica Azra Husarkić juče je objavila prvi album, a tim povodom bila je gost u emisiji Amidži šou stigla u posebnom društvu, sa vrlo zgodnim muškarcem.

Azra je stigla u crnoj uskoj haljini, a u studio je ušetala sa zgodnim Ajdinom, što je mnoge iznenadilo.

Lepa pevačica je otkrila da je momak koji je sa njom ušetao Ajdin, čovek koji se pojavio u njenom spotu, ali i u spotu Lejdi Gage i mnogih drugih svetskih zvezda

- Ajdin je naš prijatelj - otkrila je Azra.

Azra progovorila o životu u Americi

Azra je pre mesec dana stigla u Srbiju sa mužem i ćerkom, a danas je objavila sve ono na čemu je vredno radila mesecima unazad.

- Kod tebe premijerno kreće promocija, predivno nam je jer ovde imamo našu porodicu, prijatelje i nekako smo se radovali da se posle 11 meseci vratimo i budemo s našima.

Azra je progovorila i o periodu nakon porođaja, a zatim i otkrila kada planira da se vrati pevanju:

- Znate kako je kad se porodiš, pa ti treba pomoć majke. Sve je na nama bilo i evo, prošlo je 16 meseci i bez ičije pomoći smo digli naše dete. Sad nam malo roditelji pomažu da se ja malo odmorim. Mislim, ja sam tu uvek oko ćerke. Nisam ni mogla da pomislim koja je to ljubav dok nisam postala majka.

- Nisam zapostavila muziku, pravimo lepu priču što se tiče pesama i koreografije, a kad ja budem spremna da se odvojim od ćerke, nastavljamo tamo gde smo stali - rekla je Azra.