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Bojan Ilievski, pobednik prošlogodišnje sezone Zvezde Granda, večeras će biti jedan od pevača koji će zapevati pesme Tome Zdravkovića. Na koncertu u Sava Centru, mnoga imena sa domaće javne scene pevaće u čast Tome Zdravkovića, a među njima će se naći i Bojan.

Ilievski je stigao iz Makedonije u Beograd, a nije propustio ni priliku da ode do večne kuće legendarnog pevača na godišnjicu od smrti.

On je tom prilikom govorio za okupljene medije, pa je na samom početku istakao da mu je velika čast što će biti deo ovog koncerta.

- Velika mi je čast što ću biti gost na koncertu u čast jedne legende Tome Zdravkovića sa svim velikim pevačima na domaćoj javnoj sceni, rekao je on pa otkrio koja mu je omiljena pesma.

- Pa evo Danka. Kod mene ne postoji nastup bez njegove pesme, to je čovek koji je pravi umetnik i koji živi kroz svoje pesme, zaključio je on, pa otkrio da radi punom parom.

Foto: Kurir

O Đorđu Davidu ne želi da priča

Na pitanje da li je zamerio Đorđu Davidu što je pričao javno o njegovim porocima, pevač je priznao:

- Ne bih na tu temu pričao, ja sam umetnička duša, muzičar i hoću da gradim karijeru na toga čime se bavim na muzici.



Bogdan je otkrio i da se nedavno video sa Cecom, pa je otkrio šta mu je poručila.

1/6 Vidi galeriju Đorđe David Foto: M.P./ATAImages

- Pre par dana sam video Cecu u "Zvezdama Granda", čestitala mi je i rekla da mi želi sve najbolje i rekla da mi želi veliku karijeru, rekao je on, pa se dotakao odlaska Ane Bekute iz Granda.

- Baš mi je žao, nikad neću zaboraviti njene kritike i savete, to ću koristiti u buduće.

Pevač se osvrnuo i na karijeru Darka Lazića koji je poznat po skandalima.

- Poštujem svakog čoveka koji je uspešan, bez obzira što ima padove, to se i meni dešava. I to je sve normalan deo karijere.