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Jelena Karleuša već nekoliko dana porodično uživa sa ćerkama u Milanu, gde će Atina sledeće nedelje započeti studije modnog menadžmenta.

Pop zvezdi se na putovanju pridružio i njen bliski prijatelj Aleksandar Ševo, koji se ne odvaja od nje u poslednje vreme, za koga se u pojedinim medijima i na društvenim mrežama spekuliše da je navodno pevačicin novi emotivni partner.

Do naše redakcije stigla je i nova fotografija Jelene i Aleksandra, koja je nastala na proslavi Atininog punoletstva i Nikinog 17. rođendana.

Prisni i na slavlju

1/8 Vidi galeriju JK na slavlju Foto: Privatna arhiva, Instagram

Na velikom slavlju u luksuznom beogradskom hotelu jedan od gostiju bio je i sam maneken. Kako su nam prenele neke od zvanica, pop zvezda se nije odvajala od Ševa, pa je nakon zvaničnog fotografisanja sa svojim bivšim suprugom Duškom Tošićem i ćerkama veći deo vremena u sali provela upravo u njegovom društvu.

Oni su sve vreme bili nasmejani i izuzetno raspoloženi, zajedno su i igrali i šaputali nešto jedno drugom na uvo, a s njima je bio i Boki 13.

Njihov prisni odnos, kako nam prenosi izvor, primetio je i sam Tošić, ali se on u tim trenucima veselio u društvu svojih prijatelja.

Foto: Printskrin Instagram

Podsetimo, da Jelena ne krije da u italijanskoj prestonici mode uživa sa 25 godina mlađim manekenom, potvrđuje i činjenica da je ona sama objavila fotografije i snimak na kome se vidi da su zajedno.

Jelena je najpre nasmejana pozirala sa ćerkama pod svodovima čuvene Galerije Vitorio Emanuele, a za ovu priliku je odabrala malu seksi crnu haljinu i zanimljive sandale.

Nešto kasnije objavila je i video-snimak šetnje iz Montenapoleone ulice. Uz nju je sve vreme bio i zgodni maneken, koji je ovih dana u centru medijske pažnje zbog navodne veze sa Jelenom. Kako se može videti na snimku, oni su tom prilikom bili vrlo prisni, dodatno podgrevajući glasine o svojoj romansi. Ševo je u jednom trenutku Jelenu zagrlio i oko struka, što samo pokazuje koliko im je trenutno lepo zajedno.

1/5 Vidi galeriju Jelena Karleuša trenutno sa ćerkama Atinom i Nikom uživa u Milanu. Foto: Printscreen, Prinstcreeen

Oni su tokom istog dana uživali i u šopingu po renomiranim buticama u gradu, a JK, sudeći bar prema fotografijama, izgleda nikad srećnija i zadovoljnija, dok je i dalje glavna tema tračeva na društvenim mrežama.

Jelena i 25 godina mlađi maneken i biznismen upoznali su se preko njenog bliskog prijatelja i saradnika Zorana Birtaševića, s kojim se on poznaje i druži duže vreme. S vremenom Jelenino i njegovo druženje postalo je intenzivnije i češće, pa je Ševo počeo da se viđa s pevačicom bez Zorana i ostalih prijatelja.

00:04 Jelena Karleuša Izvor: Kurir

- Mnogo bolesnih gluposti je napisano o meni, mom poslovnom i privatnom životu na Iksu. U poslednjih nekoliko dana pogotovo. Moje fanove treba da interesuje samo moja karijera i ono što im kao umetnik pružam, a čini mi se da je to baš dosta. Sve drugo, što se tiče mojih poslovnih odluka, s kim sarađujem, s kim ne i zašto, nije nešto što treba javnost da opterećuje. Ako budem imala potrebu da podelim neke detalje o tome, to će biti kulturno i dostojanstveno. Sebe smatram izuzetno dobrim čovekom, koji ljudima čini samo dobro, pored mene rastu i postaju uspešni. Svako ko više ne sarađuje sa mnom, za to postoji moj ozbiljan poslovni razlog. Ne treba nasedati na izlive ludila nekakvih umobolnika iz rijalitija, koji s mojim životom nemaju dodirne tačke sem opsesije. Takođe, ljudi koji gube imaju i pravo da se ljute - napisala je JK, pa se dotakla i priče da ima novog dečka manekena:

Ljudi nisu stvari

- Kada je reč o mom privatnom životu, takođe moram da naglasim da reč "privatno" znači da ne treba javnost time da se bavi, osim ako ja ne odlučim da iznesem neke činjenice. Samo ja i mogu da ih znam, zar ne? Nikakvih "uzimanja, otimanja" i ostalih gluposti nije bilo, jer ljudi nisu stvari da se otimaju i šta još nisam pročitala. Iskreno, nasmejalo me je! Uživajte u vašim lepim životima, u mojim pesmama, biće ih uskoro još mnogo i želim vam divan dan - napisala je Jelena na Iksu.

1/7 Vidi galeriju JK i mladi maneken Foto: YT kanal Pravo lice estrade

Kurir.rs

JK i maneken: