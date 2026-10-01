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Čedomir Jovanović zajedno sa svojim prijateljem Aleksandrom Kosom, s kojim već duže vreme i živi, bio je na Klinici za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije na kontrolnom pregledu.

Naša ekipa uspela je da uslika političara na ulazu u kliniku.

Kos je Jovanovića pratio do ulaza i sve vreme bio uz njega, a njihov dolazak usledio je nakon što je bivši lider LDP poslednjih nedelja ponovo imao zdravstvenih problema sa nogom.

Naime, krajem septembra objavljeno je da Jovanović ponovo ima problema sa desnim kolenom. Na fotografijama koje je tada sam objavio na društvenim mrežama koleno mu je bilo u zavojima, a mediji su naveli da se otežano kretao i da je trpeo bolove. Nije, međutim, objavljeno kako je do te najnovije povrede došlo.

1/5 Vidi galeriju Čedomir Jovanović odabrao pravog prijatelja Foto: Kurir.rs/Petar Aleksić

Jovanović iza sebe ima dugu istoriju problema sa kolenima. U martu 2024. godine na ortopediji Urgentnog centra operisano mu je desno koleno, i to osmi put. Prema tadašnjim navodima, šest puta je operisao i levo koleno, a problemi su povezivani sa sportskim povredama i velikim fizičkim naporima. Posle te intervencije govorilo se i o mogućnosti ugradnje veštačkog zgloba.

Problemi sa desnom nogom kasnije su bili povezani i sa ozbiljnom povredom kičme. U oktobru 2024. Jovanović je operisao četvrti i peti lumbalni pršljen, diskus i spinalni kanal na ortopediji UKCS. Prema tadašnjim izveštajima, stara povreda iz 2013. godine, zadobijena tokom ekspedicije na Karakorum i K2, pogoršala se do te mere da je došlo do postepenog gubitka funkcije desne noge. Operacija je trajala gotovo pet sati, a nakon oslobađanja spinalnog nerva funkcija noge se poboljšala.

Jovanoviću je i tokom ranijih zdravstvenih problema Kos bio velika podrška i često ga je pratio tokom oporavka, a tako je bilo i prilikom današnjeg odlaska na kontrolu.

1/4 Vidi galeriju Aca Kos i Čeda Jovanović paparaco Foto: Kurir

Aca Kos otkrio kako se oseća Čeda

- Čovek je okej, išli smo jutros do Ušća da prošetamo, nema nikakvih problema, niti hoda otežano. To su elastični zavoji koji mu fiksiraju koleno zbog problema koji je imao ranije - otkrio je Aca Kos za "Telegraf", pa nastavio:

- Da se ljudi ne brinu, jer ima prijatelja koji brine o njemu i imamo vrhunske lekare, Čeda je sad dobro, i kad je sa mnom sve je okej - rekao je Kos i dodao:

- Sve što ima on, imam i ja, i obrnuto. Prijatelji smo i pomažemo jedan drugom, odustaćemo nikad - dodao je Čedin prijatelj.

Aca Kos: "Dao bih život za Čedu, sve on plaća"

Njih dvojica su veoma bliski, a na pitanje da li bi dao život za Čedu Jovanovića, Kos je odgovorio:

- Da, uvek. On je moj prijatelj dok sam živ, ne postoje rečima kojima može da se objasni naše prijateljstvo i uzajamno poštovanje. Nikada u životu nisam imao takvog prijatelja. Sve bih uradio za njegovu decu. Nije tačno da me nisu na početku prihvatili, oni su savremena deca i uvek su me prihvatali kao i Jelena i Čeda - rekao je Aca Kos i otkrio da li plaća račune Čedi zbog toga što živi u njegovom stanu.

- Ne plaćam račune, sve Čeda plaća - kroz smeh je rekao Aca Kos na Blic poligrafu.