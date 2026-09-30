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Marko Miljković proslavlja 42. rođendan što je obeležio u krugu porodice. Tim povodom oglasila se i njegova supruga Luna Đogani, koja je na Instagramu podelila njihove zajedničke trenutke i javno mu uputila emotivne želje.

Zahvalna

Luna je uz fotografije sa suprugom napisala kratku, ali veoma ličnu čestitku, kojom mu je poželela ono najvažnije, ali i naglasila koliko je zahvalna na svemu što zajedno imaju.

- Srećan rođendan mom mužu! Želim ti zdravlje, sreću, mir. Uostalom, želim ti sve što već imaš! Volim te - napisala je Luna Đogani.

Objava je za kratko vreme privukla veliku pažnju njenih pratilaca, a čestitke Marku povodom rođendana počele su da se nižu u komentarima.

Luna Đogani čestitala Marku Miljkoviću rođendan Foto: Printscreen Instagram

Luna i Marko već godinama grade zajednički život, a u braku su pet godina. Njihovu porodicu čine i dve ćerke, kojima su oboje veoma posvećeni. Pored porodičnih obaveza, supružnici su poslovno aktivni, pa zajedno rade na različitim projektima i sadržajima za društvene mreže.

Pored njega je potpuno svoja

Đoganijeva je ranije otvoreno govorila o tome koliko joj znači činjenica da uz sebe ima partnera pred kojim može da bude potpuno svoja. Tom prilikom opisala je i koliko je Marko upoznat sa svim njenim vrlinama, ali i manama, naglašavajući da je upravo takvu prihvata.

- Moj partner je video celo moje telo i dušu. Video me je bez šminke, video me je dok plačem, video je moj ružan smeh. Video me je s raščupanom kosom, neokupanu, upoznao je i najčudnije strane moje ličnosti, video je moje strije i sve moje nesavršenosti. Video je i moje najgore ponašanje, ali je ipak ostao uz mene i voli me koliko god može. U ovoj generaciji imati takvog partnera je najveći blagoslov od Boga - napisala je jednom prilikom Luna Đogani.

1/15 Vidi galeriju Luna Đogani i Marko Miljković Foto: Petar Aleksić, Pritntscreen, ATAIMAGES

Njena današnja rođendanska objava još jednom je pokazala da Luna i Marko svoju ljubav i porodične trenutke rado dele sa pratiocima, posebno kada su u pitanju važni datumi.