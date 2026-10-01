Slušaj vest

Jeleni Golubovićopljačkana je kuća na Avali, saznaje Kurir.

Rijaliti učesnici nepoznati počinilac orobio je drvenu kuću u koju je uložila skoro 300.000 evra, pa su joj pokrali čak i nameštaj, knjige, a poskidali su joj i štekere i osigurače.

Ostvarila želju

Naša saznanja potvrdila je Jelena, koja je i dalje u šoku zbog svega što se desilo.

Foto: Aleksandar Panić

- Tačno je. Pokrali su mi i nameštaj, krevet, osigurače, štekere... Sve! Mislim da je lopov neki ostrašćeni fan ili neko ko je smrtno zaljubljen u mene jer je uzeo i krevet, knjige... Ali nije uzeo ćebad, a posteljinu i jastuke jeste. S obzirom da su jastuci jeftini, jasno je da se radi o ozlojeđenom muškarcu, koji može samo da mašta o meni - rekla nam je Golubovićeva.

Kako kaže, policiji ipak nije prijavila provalu.

- Nisam mogla da zovem policiju jer kuća zvanično nije obijena. Ali s obzirom da je u temelj utisnuta čudotvorna voda iz manastira Ostrog, slava mu i milost, ko god je to uradio, verujem da će imati košmare dok bude spavao na mom krevetu i jastuku - istakla je rediteljka.

1/13 Vidi galeriju Jelena Golubović Foto: Aleksandar Panić

Podsetimo, Jelena je dobro unovčila svoje višestruke pobede u srpskim rijaliti programima. Ona je većinu novca koji je zaradila uložila u gradnju kuće na Avali, gde provodi dosta vremena.

Dvostruka pobednica rijalitija "Farma" najpre je pazarila plac nadomak Beograda i izgradila nekretninu po svom ukusu.

Rediteljka je dugo želela da osim stana u samom centru srpske prestonice ima i svoju vikendicu, gde će daleko od gradske gužve imati potpunu slobodu i privatnost. Ta želja joj se ostvarila, budući da je kupila imanje na Avali, a početkom 2020. godine je završila izgradnju drvene kuće, što ju je koštalo skoro 300.000 evra.

1/14 Vidi galeriju JELENA GOLUBOVIĆ SE PROSULA NA STEPENICAMA SUDA: Tuži se sa tetkom za bakin stan od pola miliona €, poslala joj BRUTALNU poruku Foto: Nenad Kostić

Kao što je Kurir svojevremeno pisao, Jelena se dugo razmišljala da li da kupi plac na Adi ili na Avali, ali se ipak opredelila za brdski predeo jer, kako nam je tada rekla, na Avali je imala bolju ponudu što se cene tiče, ali i same veličine placa.

Prija joj priroda

- Najpre sam kupila plac, pa smo počeli gradnju, koja se jako odužila. Imali smo svakakvih problema, a najviše s vodom i strujom. Konačno je nedavno sve rešeno, i sad mogu da uživam na Avali. Imam najlepšu kuću u ovom delu Beograda, svi mi kažu da ih podseća na luksuzne planinske kuće na Alpima. Tamo odlazim uglavnom vikendom, jako mi prija priroda zbog problema s glasnim žicama. Ostaje mi da se sad posvetim detaljnije unutrašnjem uređenju. Tokom leta mogu da se sunčam gola, niko me ne vidi s puta. Imam i divne komšije, uvek su tu da mi pomognu - ispričala je svojevremeno Jelena za Kurir.

1/5 Vidi galeriju Jelena Golubović se udala Foto: Kurir, Printscreen

Kurir.rs

Jelena Golubović: