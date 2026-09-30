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Koncerti muzičke legende Tereze Kesovije, koji su bili zakazani za 3. i 4. oktobar u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog u Zagrebu, zvanično su odloženi zbog zdravstvenih razloga.

Informaciju o odlaganju nastupa potvrdili su organizatori, koji su se publici zahvalili na razumevanju, strpljenju i podršci koju pružaju Terezi u ovom periodu. Kako su poručili, nadaju se da će se legendarna pevačica i publika u Lisinskom sresti već u najskorijem mogućem roku.

Za sve posetioce koji su kupili ulaznice obezbeđena je jasna procedura povraćaja novca:

Kupovina putem interneta: Novac će kupcima biti automatski vraćen na račun sa kojeg je izvršena transakcija.

Kupovina na blagajni: Svi koji su karte pazarili direktno na blagajni dvorane Vatroslava Lisinskog mogu zatražiti povraćaj sredstava počev od petka, 2. oktobra.

Rok za podnošenje zahteva i povraćaj novca iznosi 60 dana, odnosno najkasnije do ponedeljka, 30. novembra 2026. godine.

1/6 Vidi galeriju Tereza Kesovija Foto: Marina Lopičić, Marina Lopicic, Printscreen

"Želim da se od publike oprostim pesmom"

Pevačica je nedavno govorila o predstojećim koncertima gde je istakla da su ovo njeni poslednji koncerti.

- To je moja želja, ali videćemo kako će biti. Boli me kičma, bole i kolena, to je sve povezano, ali pevati još mogu. Želim se od publike oprostiti pesmom, ali, kažem, videćemo. Nadam se da ću skupiti snage, samo trebam fizički to izdržati, uz pomoć štapa ili stolice na sceni, nema veze - rekla je Tereza za Dubrovački dnevnik.

Ona je zamislila da ta tri poslednja koncerta budu u Dubrovniku, Zagrebu i Ljubljani.

- To bih silno želela. Glas je i dalje tu, to mi ne mogu oduzeti - istakla je Tereza.

Ona se prisetila i venčanja unuke Mile na kojem je zapevala.