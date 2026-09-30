Slušaj vest

Željko Bebek nije estradna ličnost koja voli da se često ističe u medijima, ali ni na društvenim mrežama. Međutim, Bebekova porodica danas ima poseban povod za slavlje pa je jedna slika isplivala na društvenim mrežama, gde je cela porodica na okupu.

Razlog tome je to što je pevačeva ćerka diplomirala. Ponosni roditelji pozirali su sa svojom ćerkom nasmejani i srećni, dok je naslednica imala pune ruke cveća ali je tu bila i diploma.

Uz fotografiju, pevač je uputio emotivnu čestitku svojoj ćerki.

„Danas nam je srce puno ponosa i sreće. Naša Katarina uspešno je obranila svoj završni rad. Kćeri moja, čestitamo ti od srca. Gledati te kako rasteš i ostvaruješ svoje snove najveća je radost za nas! Budi uvek svoja i veruj u sebe. Volimo te i svi smo ponosni na tebe do neba“, napisao je Bebek.

Katarinin uspeh tako je okupio celu porodicu, a Željko je još jednom pokazao koliko mu znači da bude uz svoju decu u važnim životnim trenucima.

1/10 Vidi galeriju Željko Bebek, legendarni pevač Bijelog Dugmeta i uspešan solo izvođač, decenijama je prisutan na muzičkoj sceni Foto: Stefan Rajhl, Printskrin/Instagram, Printscreen/HRT1

Željko i Ružica 24 godine u braku

Kako je poznato, Željko i Ružica su u početku bili u tajnoj vezi jer su se plašili da će ih okolina osuditi zbog velike razlike u godinama. Željko je tada imao 52, a Ružica 18 godina.

-Ona je ulaskom u moj život sve promenila - rekao je Željko, a Ružica je dodala:

- Željko me nekako formirao. Ja sam bila jako mlada, imala sam tek 18 godina kada smo se mi upoznali i kroz neko zajedničko druženje shvatili smo da jedan drugome odgovaramo.

-Bez obzira na to što je ona bila mlada i još nije ni fakultet završila ili ja koji sam tada bio iskusni vuk u karijeri rock ‘n‘ rolla, videlo se da sam se dovoljno smekšao da život počnem drukčije gledati. To je ta, da mi je naišla kada sam imao 18 godina, bili bismo danas 50 godina u braku, no nije naišla tada, ona se rodila kada sam ja objavio pesmu ‘Bitanga i princeza’. Negde u višim sferama odlučeno je da se mi moramo sresti - rekao je pevač tada.