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PevačicaLena Čolakporodila se i na svet donela dečaka, a srećne vesti odmah je podelila sa svojim pratiocima na društvenim mrežama.

Ona se sada oglasila te je otkrila da je sve u najboljem redu, kao i kako je protekao porođaj.

-Odlično sam, prirodno sam se porađala, osam dana nakon termina, ali tad je Danilo hteo napolje. Zapravo sam otišla kod frizera, stigla ispred i tad su krenuli bolovi i odmah sam zvala muža. Super se osećam, Stefan je bio sve vreme uz mene, držao me u zagrljaju kad sam se porađala, tako da je sve bilo mnogo lakše i bez njegove podrške bilo bi dosta teže - rekla je pevačica.

Lena je na Instagramu objavila nekoliko fotografija iz porodilišta, na kojima pozira sa suprugom i njihovim naslednikom, ne krijući sreću zbog prinove.

Lena Čolak  Foto: Printscreen/Instagram

- Rodio se Danilo Živković. Sinoć smo postali bogatiji za još jednog člana porodice. Hvala mom mužu Stefanu koji je bio uz mene i u čijem sam se zagrljaju porodila. Volim te! - napisala je Lena uz objavu.

Inače, ime Danilo, koje ima dugu tradiciju i snažnu simboliku. Poreklo vodi iz hebrejskog jezika, a najčešće se tumači kao „Bog je moj sudija“.

Ime Danilo vekovima je zastupljeno u hrišćanskoj tradiciji, a poznato je i po starozavetnom proroku Danilu.

Kurir/Alo

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STARS 625 27.09.2026. Izvor: Kurir TV