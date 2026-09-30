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Tea Tairović prethodno veče provela je u društvu svojih najvoljenijih, a povod tome bio je rođendan njene majke Borke. Tea je sa svojim suprugom Ivanom i majkom otišla na večeru u jednom restoranu, a onda je podelila album fotografija na Instagramu. Njihovi osmesi na licima govorili su, da im je atmosfera, povod i vreme koje su zajedno proveli, itekako prijalo.

Tea je mami čestitala rođendan na najlepši mogući način, a komentari su krenuli da se nižu. I ako je povod bio rođendan majke muzičke zvezde, korisnici mreža su ipak pisali o izgledu i sličnosti majke i ćerke, pa su se mnogi složili da majka i ćerka izgledaju kao da su sestre.

"Svaka čast za izgled, kao devojčica!", "Tea, ti si prelepa, ali tvoja majka... vau!", "Ne verujem, ovo je nemoguće, izgledate kao vršnjakinje!", samo su neki od komentara oduševljenih fanova.

Foto: Printscrean

Tea i njena majka na slikama zaista izgledaju neverovatno slično, sa prepoznatljivim osmehom i crtama lica, a fanovi su primetili da je pevačica dobru genetiku nasledila upravo od nje.

Pevačica je u više navrata isticala koliko joj znači podrška majke u karijeri i koliko su bliske, a ova proslava je još jedan dokaz njihove snažne porodične veze. Čini se da se kod Tairovića dobre gene prenosi s kolena na koleno, a fanovi su ostali u čudu. Pogledajte slike i procenite sami da li Teina majka izgleda kao njena sestra.