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Poznati folk pevač Bane Bojanić otvorio je dušu i otkrio detalje o porodičnom biznisu, zdravlju oca Miloša Bojanića, planovima poznatog brata i neočekivanom saznanju da je postao prvi komšija sa koleginicom.

Bane Bojanić boravi u Beogradu već dve nedelje kako bi obavio porodične obaveze, prisustvovao veselju i video decu. Svoj dolazak iskoristio je i da poseti nastup svog dugogodišnjeg prijatelja i kolege Radiše Trajkovića Đanija.

- Đani je moj dragi kolega, znamo se dugo godina i maltene smo zajedno počeli početkom 90-ih, istakao je Bane, dodajući da je došao da se druže i čuje dobru muziku.

1/5 Vidi galeriju Bane Bojanić izborio se sam na estradi Foto: Damir Dervišagić, Kurir Televizija, Printscreen

"Moje ćerke su završile master u Madridu"

Pevač je otkrio da je leto proveo sa porodicom na odmoru, ali da za sledeću godinu sprema novi album, kao i veliki poslovni poduhvat. Krajem godine planira otvaranje lokala u Beogradu, u kom će glavnu reč voditi njegove ćerke.

- Moje ćerke su završile master studije u Madridu i rešile su da žive u Beogradu. Sviđa im se Srbija i Beograd i ne žele u Ameriku, pa sam odlučio da idem tamo gde su mi deca, objasnio je Bojanić.

On je dodao da se konačan povratak čitave porodice u Srbiju očekuje u maju sledeće godine, kada najmlađa ćerka završi srednju školu i upiše fakultet u Beču.

Objašnjavajući razloge zbog kojih njegove ćerke više vole život u Evropi, Bane je napravio poređenje sa Amerikom:

- U Americi deca do 21. godine ne mogu nigde da izađu gde se služi alkohol bez roditelja. Ovde su stekle novo društvo i prijatelje, pa su odlučile da ostanu.

1/5 Vidi galeriju Pevač u akciji Foto: Printscreen Pink Tv, Kurir Televizija, Petar Aleksić

Njegova najstarija ćerka ima 24 godine i obe imaju momke, ali se on kao otac ne meša mnogo u njihove izbore.

Govoreći o svom ocu, poznatom pevaču Milošu Bojaniću, Bane je potvrdio da se on odlično drži i da i dalje provodi po nekoliko meseci tokom leta u svojoj kući na primorju u Crnoj Gori.

"Vatra nije došla do kuće"

Povodom vesti o požaru koji je izbio u blizini Miloševog imanja, Bane je naglasio da je drama izbegnuta:

- Bilo je blizu, ali vatra nije došla do kuće i sve je u redu.

Na pitanje o glasinama da Miloš prodaje kuću u Crnoj Gori za dva miliona evra, dodao je da sa ocem nije razgovarao na tu temu i da ne zna da li je nekretnina na prodaju. Čitava porodica se nedavno okupila na rođačkoj svadbi, gde su svi proslavili zajedno.

Bane se dotakao i svog brata Mikice Bojanića, otkrivši da on sa prijateljima otvara lokal u kom će pevati četvrtkom i petkom. Takođe je potvrdio da Mikica ne planira ponovni ulazak u rijaliti programe.

- Pitao sam ga i rekao mi je da neće ulaziti. Rekao sam mu da sedi tu i odmori od stresa.

Posebno zanimljiva anegdota vezana je za njegovu koleginicu Tanju Savić, sa kojom ima snimljen duet. Bane je otkrio da su sasvim slučajno postali prve komšije u Beogradu.

1/6 Vidi galeriju Tanja Savić Foto: Nemanja Nikolić, Petar Aleksić

- Sticajem okolnosti, kupio sam stan, a posle samo tri dana Tanja mi šalje sliku - vrata do vrata smo, komšije u Beogradu”.

Tanja se trenutno sa porodicom prva useljava i oprema stan, dok će Bane sačekati sledeću godinu, pa će prvu komšijsku kafu popiti kod nje na useljenju.

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