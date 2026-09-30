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Tereza Kesovijaoglasila se nakon što su njeni koncerti zakazani za 3. i 4. oktobar u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog u Zagrebu otkazani. Ona se publici obratila saopštenjem na Instagramu.

- Dragi moji, znam koliko smo se svi veselili predstojećim koncertima u Lisinskom ali zbog neočekivanih kardioloških problema i izričitog uputstva stručnog lekarskog tima, moram odložiti naš susret i poslušati svoje srce, ali ovaj put na malo drugačiji način te mu dati vremena za oporavak. Hvala Vam od srca na razumevanju, ljubavi i podršci koju sam uvek osjećala a osećam da je imam od svih Vas i sada. Čuvajte se, a ja ću dati sve od sebe da se što pre oporavim kako bismo sve ovo nadoknadili i pevali zajedno, glasnije nego ikad. Sve Vas volim, Vaša Tereza - poručila je pevačica.

Podsetimo, organizatori su se oglasili povodom povratka novca za kupljene karte.

1/9 Vidi galeriju Tereza Kesovija Foto: Printscreen, Zorana Jevtić, Fonet

"Želim da se od publike oprostim pesmom"

Podsetimo, Tereza je nedavno govorila o zdravstvenim problemima.

- To je moja želja, ali videćemo kako će biti. Boli me kičma, bole i kolena, to je sve povezano, ali pevati još mogu. Želim se od publike oprostiti pesmom, ali, kažem, videćemo. Nadam se da ću skupiti snage, samo trebam fizički to izdržati, uz pomoć štapa ili stolice na sceni, nema veze - rekla je Tereza ranije.

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