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Mustafa Sandal, bivši muž pevačice Emine Jahović i turska muzička zvezda, našao se sada u žiži interesovanja zbog svoje 19 godina mlađe supruge, Melis Sutšurup, koja se prema pisanju turskih medija našla na poternici. Evo ko je lepa plavuša, koja je već četri godine u srećnom braku sa Mustafom.

Prema pisanju turskih medija, u okviru istrage o fondovima koju vodi Kancelarija za istragu finansiranja terorizma i pranja novca pri Republičkom javnom tužilaštvu u Istanbulu, izdat je nalog za hapšenje Melis Sutšurup, supruge pevača Mustafe Sandala, kao i njenog oca Džihana Sutšurupa. Pored toga, zaplenjena je i njihova imovina.

Tvrdi se da je Sutšurup povukla 11 milijardi lira iz fondova koji su u postupku likvidacije, dok su Mustafa Sandal i njegova supruga odbacili ove optužbe u odvojenim izjavama datim 27. septembra.

1/5 Vidi galeriju Mustafa Sandal sa novom ženom Foto: Printscreen/Instagram

Ovim povodom, oglasio se i Mustafa Sandal:

„Moja obraz je čist! Do danas apsolutno nije bilo govora o tome da kupujem ili prodajem bilo kakve fondove, niti da sam deo takve organizacije. Sa poštovanjem i istim emocijama delim osetljivost našeg naroda po ovom pitanju. Već 32 godine moj jedini izvor prihoda je muzika, zahvaljujući vašoj podršci. Moja supruga i njen advokat već su dali neophodno objašnjenje u vezi sa ovom temom.", stoji u njegovoj izjavi.

Ko je zapravo lepa Melis, koja je od svog supruga mlađa 19 godina?

Melis Sutšurup, u vezi je sa Mustafom Sandalom od 2019. godine, a sa njim je na ludi kamen stala 2022. na spektakularnom venčanju u Rimu.

Rođena je 1989. godine i pre nego što je stala na ludi kamen sa Turskom zvezdom imala je jedan brak, u kome je rodila sina.

1/6 Vidi galeriju Mustafa Sandal sa suprugom Foto: Preent Screen

U svom vlasništvu poseduje privatni biznis u Turskoj, a bavi se i influensom.

Na svom Instagramu ističe da živi na tri lokacije - Dubai, London i Istanbul.

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