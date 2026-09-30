Slušaj vest

U rijaliti šouu "Elita" strasti se ne smiruju. Nakon žurke posle koje je završila u hotelu sa Filipom Đukićem, Laura Prgomet gostovala je u emisiji "Radio-Amnezija", gde je iznela optužbe na njegov račun i otvoreno priznala da se oseća iskorišćeno, sumnjajući da Filip samo traži način da se pomiri sa Aneli.

Laura Prgomet je pred kamerama otkrila kako se oseća nakon dešavanja posle žurke. Iako je ranije smatrala da su Filip i Aneli "jadni", istakla je da je na kraju sama ispala najjadnija.

"Aposlutno sam iskorišćena. Ovde sam govorila da su njih dvoje jadni. Sada sam ovde najjadnija ispala ja. Što se raspravljaš sa curom? Ostavio si me tamo u hotelu. Što se raspravlja sa njom ako je ne voli. Napravio si od mene k****elu. Iskorišćena sam, ali sama sam kriva. Samo lepo priznaj da se želiš pomiriti i to je to" iznela je Laura.

1/5 Vidi galeriju Laura Prgomet i Miljana Kulić Foto: Printscreen Pink

Ona je otvoreno zamerila Filipu što se raspravlja sa bivšom umesto da raščisti situaciju. Prema njenim rečima, sama je kriva što je to dozvolila, ali je pozvala Filipa da konačno prizna svoje prave namere i prizna da želi pomirenje sa Aneli.

"Tri nedelje beži od mene"

U raspravu se uključio i Filip Đukić, koji je poručio da ne dozvoljava pravljenje žrtve od nekoga ko to nije, naglašavajući da je u pitanju kraj.

Lepi Mića je savetovao aktere priče da priznaju flert ako je do njega došlo, na šta je Đukić upitao da li su uopšte flertovali. To je izazvalo dodatni gnev kod Laure, koja ga je optužila da tri nedelje beži od nje i odbija da ozvaniči vezu samo da bi se opravdao Aneli.

Pogledajte dodatni snimak: