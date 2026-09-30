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Voditeljka Jovana Jeremić ne krije koliko je srećna pored svog izabranika Miloša Stojanovića Tigra, sa kojim planira da naredne godine stane i na ludi kamen. A sada se sa njim oglasila iz velike svetinje i poslala snažnu poruku.

Naime, njih dvoje posetili su manastir posvećen Svetoj Petki, a Jovana, koja je objavila fotografiju, na kojoj grli tigra, napisala je i veoma snažnu poruku:

- Manastir posvećen svetoj Petki. Tačno godinu dana nakon moje najdublje molitve koju je nebo čulo. Veruj i desiće se. Ovim pobeđuj - stoji u njenoj objavi.

Jovana Jeremić Foto: Antonio Ahel/ATAImages

"Da ću reći u najvećouj svetinji"

Podsetimo, Jovana je nedavno govorila o tome kako će izgledati njena i Miloševa svadba:

- Biće svadba za ograničen broj ljudi. Biće elitistička u svakom smislu. Moji gosti će biti ispoštovani od početka do kraja kako dolikuje kao kraljevi i kraljice, jer to i jesu. To su sve velike ličnosti koje će se pojaviti na mojoj svadbi. Svadba će, da ti ekskluzivno otkrijem, što se tiče proslave i gradskog venčanja biti faktički u ovo doba godine - rekla je pa dodala:

- Što se tiče crkvenog venčanja odnosno manastirskog venčanja, ja se neću udati u crkvi, ja ću se udati i reći večno "DA" Milošu Stojanoviću Tigru u najvećoj svetinji, srpske pravoslavne crkve u manastiru Ostrogu. To će desiti mnogo ranije, neću otkriti kada, to će biti tajna prvenstveno iz bezbednosnih razloga. Kada se to bude desilo dobićete svi fotografije jer će i fotograf krenuti, odlučiću koji će to fotograf biti jer se prvi put udajem pred Bogom - rekla je ona.

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Jovana Tipsin na koncertu posvecenom Tomu Zdravkovici Izvor: Kurir