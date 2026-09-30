JOVANA JEREMIĆ ZAMISLILA ŽELJU ISPRED OVE CRKVE, A ONDA JOJ SE SVE OSTVARILO! Voditeljka sada priznala za šta se molila
Voditeljka Jovana Jeremić ne krije koliko je srećna pored svog izabranika Miloša Stojanovića Tigra, sa kojim planira da naredne godine stane i na ludi kamen. A sada se sa njim oglasila iz velike svetinje i poslala snažnu poruku.
Naime, njih dvoje posetili su manastir posvećen Svetoj Petki, a Jovana, koja je objavila fotografiju, na kojoj grli tigra, napisala je i veoma snažnu poruku:
- Manastir posvećen svetoj Petki. Tačno godinu dana nakon moje najdublje molitve koju je nebo čulo. Veruj i desiće se. Ovim pobeđuj - stoji u njenoj objavi.
"Da ću reći u najvećouj svetinji"
Podsetimo, Jovana je nedavno govorila o tome kako će izgledati njena i Miloševa svadba:
- Biće svadba za ograničen broj ljudi. Biće elitistička u svakom smislu. Moji gosti će biti ispoštovani od početka do kraja kako dolikuje kao kraljevi i kraljice, jer to i jesu. To su sve velike ličnosti koje će se pojaviti na mojoj svadbi. Svadba će, da ti ekskluzivno otkrijem, što se tiče proslave i gradskog venčanja biti faktički u ovo doba godine - rekla je pa dodala:
- Što se tiče crkvenog venčanja odnosno manastirskog venčanja, ja se neću udati u crkvi, ja ću se udati i reći večno "DA" Milošu Stojanoviću Tigru u najvećoj svetinji, srpske pravoslavne crkve u manastiru Ostrogu. To će desiti mnogo ranije, neću otkriti kada, to će biti tajna prvenstveno iz bezbednosnih razloga. Kada se to bude desilo dobićete svi fotografije jer će i fotograf krenuti, odlučiću koji će to fotograf biti jer se prvi put udajem pred Bogom - rekla je ona.
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