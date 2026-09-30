Slušaj vest

U Sava centru u Beogradu večeras će biti održan veliki koncert sećanja posvećen legendarnom pevaču Tomi Zdravkoviću, na dan kada se navršava tačno 35 godina od njegove smrti.

Publika će imati priliku da uživa u njegovim bezvremenskim hitovima i još jednom se priseti umetnika čije pesme i danas žive među generacijama.

Koncert pod nazivom „Pesme moje, vi za mene živite“ biće održan u Plavoj dvorani Sava centra, a kroz Tomine pesme biće evocirane uspomene na jednog od najpoznatijih boema domaće muzičke scene.

Na repertoaru će se naći neke od njegovih najpoznatijih numera, među kojima su „Za Ljiljanu“, „Dotakao sam dno života“, „Kafana je moja sudbina“, „Danka“ i „Tužno leto“.

Udovica i ćerka stale pred kamere

Među prvima su večeras stigle Tomina udovica Gordana Zdravković i njegova ćerka Žaklina Zdravković. One su bile lepo raspoložene i sa posebnom emocijom iščekivale početak večeri posvećene Tomi, čije sećanje i muzika ni nakon tri i po decenije ne blede.

03:55 Goca i cerka Zaklina stigle Izvor: Kurir

- Spremne smo za provod. Za radost za tugu, za emociju za sve...- rekla je na početku udovica pevača.

- Gledale smo film pre koncerta - dodala je ona a zatim otkrila koga očekuje od izvođača:

-Biće svi, oni koji su došli da pevaju Tomine pesme verujem da su odlični svi. Nadam se da će biti Aca Lukas i darko lazićJa ne pijem drugi neka piju. Neko mora da bude trezan ne mogu svi da piju.

Upitani da prokomentarišu pomen na koji se nisu odazvale estradne ličnosti sem Jovane Tipšin, te da li im se neko javlja od njih one kažu:

- Ne brale, niko mi se ne javlja. Ja nisam ni bila deo toga. Njega nema, dok je on bio tu sa njim su kontaktirali...nisam bila u tom svetu.

Njih dve su otkrile da li će Tomin sin biti na koncertu:

- Sinoć, malo mu je žao što nije došao kaže mama molim te pošalji nešto da vidim kako je bilo. Volela bih da je bilo iznenađenje...ali nije. Ali imam iznenađenje prijateljica koju 42 godine nisam videla došla je...

Da li vide novog Tomu na estradnoj sceni i kako im se generalno čini estrada kažu:

- Ono što je on radio ne može niko na taj način. Ima dosta mladih dobrih pevača, ne živim tu i ne znam ih. ono što je Toma radio kako je radio ne može više niko.

Njegova ćerka je otkrila koje su to najplaćenije pesme legendarnog pevača:

- Otprilike "Dotako sam dno života", Za Ljiljanu....

Koncert je organizovan na inicijativu porodice Zdravković, a Tomine pesme će izvoditi Ana Bekuta, Slavko Banjac, Bane Mojićević, Peđa Medenica, Darko Lazić, Sloba Radanović i Saša Lazarević Kudra, dok su najavljeni i gosti iznenađenja.

Pogledajte dodatni snimak: