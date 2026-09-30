ACA LUKAS I NJEGOVA BIVŠA ŽENA SA SADAŠNJIM PARTNETOM NA KONCERTU! Estrada se sjatila na veče posvećeno Tomi Zdravkoviću, evo ko je sve došao
- Koncertom se obeležava 35 godina od smrti Tome Zdravkovića, a među prvima su stigle njegova udovica i ćerka.
- Na događaju su viđeni Aca Lukas, Darko Lazić, Jovana Tipšin i Bojan Ilievski, koji će i nastupati.
- Posebnu pažnju privukli su Lukas i njegova bivša supruga Nataša, koja je došla sa sadašnjim partnerom.
Večeras se spektakularnim koncertom obeležava 35 godina od smrti neponovljivog pevača, autora i najvećeg boema naše muzičke scene Tome Zdravkovića koji nas je napustio 30. septembra 1991. godine.
Prve su stigle pevačeva udovica i ćerka, koje su otvoreno govorile pred kamerama o akutelnim temama.
Pobednik muzičke emisije "Zvezde Granda" Bojan Ilievski došao je sa devojkom i otkrio da će večeras biti jedan od izvođača na bini.
Tu je i Jovana Tipšin koja je otkrila koliko ceni rad legendarnog Tome.
Slađana Mandić prošetala je specijalan stajling, a onda se pojavio i Aca Lukas koji će se takođe pojaviti na bini.
Zanimljivo je postalo onog momenta kada je na istom mestu viđena i Lukasova bivša supruga Nataša koja se večeras pojavila sa svojim muškarcem koji je poznat po ulozi manekena u spotu za pesmu "Kukavica" Svetlane Cece Ražnatović.
Darko Lazić je takođe stigao na ovaj muzički spektakl, vidno rasoložen i nasmejan.
A celu estradnu priču začinio je Kudra pričom o bakšišu, koji je inače poznat po maskiranju u Tomu tokom boemskih noći u Skadarliji.
Pevačica Ana Bekuta nastupiće takođe tokom koncerta, a bila je raspoložena da govori i sa medijima.
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