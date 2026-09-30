Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Večeras se spektakularnim koncertom obeležava 35 godina od smrti neponovljivog pevača, autora i najvećeg boema naše muzičke scene Tome Zdravkovića koji nas je napustio 30. septembra 1991. godine.

Prve su stigle pevačeva udovica i ćerka, koje su otvoreno govorile pred kamerama o akutelnim temama.

1/19 Vidi galeriju Koncert posvećen Tomi Zdravkoviću Foto: Nemanja Nikolić

Pobednik muzičke emisije "Zvezde Granda" Bojan Ilievski došao je sa devojkom i otkrio da će večeras biti jedan od izvođača na bini.

01:51 Pobednik zg bojan ilievski peva veceras, dosao sa devojkom Izvor: Kurir

Tu je i Jovana Tipšin koja je otkrila koliko ceni rad legendarnog Tome.

01:28 Jovana Tipsin na koncertu posvecenom Tomu Zdravkovici Izvor: Kurir

Slađana Mandić prošetala je specijalan stajling, a onda se pojavio i Aca Lukas koji će se takođe pojaviti na bini.

02:14 Lukas na koncertu posvecenom Tomi Izvor: Kurir

Zanimljivo je postalo onog momenta kada je na istom mestu viđena i Lukasova bivša supruga Nataša koja se večeras pojavila sa svojim muškarcem koji je poznat po ulozi manekena u spotu za pesmu "Kukavica" Svetlane Cece Ražnatović.

00:04 Natasa stigla na koncert Izvor: Kurir

Darko Lazić je takođe stigao na ovaj muzički spektakl, vidno rasoložen i nasmejan.

A celu estradnu priču začinio je Kudra pričom o bakšišu, koji je inače poznat po maskiranju u Tomu tokom boemskih noći u Skadarliji.

03:53 Kudra o tomi Izvor: Kurir

Pevačica Ana Bekuta nastupiće takođe tokom koncerta, a bila je raspoložena da govori i sa medijima.

05:09 Ana Bekuta pred koncert Izvor: Kurir

Pogledajte dodatni snimak: