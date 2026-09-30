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U Sava centru počeo je koncert u čast legendarnog Tome Zdravkovića, povodom 35. godišnjice njegove smrti. Na inicijativu njegove porodice, večeras su se okupili poštovaoci njegove muzike i pevači koji će svojim interpretacijama sačuvati uspomenu na najvećeg estradnog boema.

Tomine pesme večeras izvode Saša Lazarević Kudra, Bojan Ilijevski, Nenad Horvat, Slađana Mandić, Bane Mojicević, Darko Lazić, Peđa Medenica, Dragan Kojić Keba, Slavko Banjac, Ana Bekuta i Aca Lukas. Svako od njih donosi svoj glas i svoju emociju pesmama u kojima su generacije pronalazile deo sopstvenog života.

1/10 Vidi galeriju Koncert povodom Tome Zdravkovića Foto: Nemanja Nikolić

Ovo je veče posvećeno čoveku koji je umeo da ljubav, tugu, samoću i čežnju pretoči u stihove koje i danas osećamo kao svoje. Njegove pesme odavno su postale više od muzike — uteha u teškim trenucima, uspomena na voljene ljude i pratilac onih noći koje se pamte.

Trideset pet godina nakon njegovog odlaska, Toma je i dalje prisutan u svakom stihu koji neko zapeva iz srca. Večeras mu Sava centar uzvraća ljubav koju je ostavio u svojim pesmama, a svaki glas koji se pridruži toj muzici čuva uspomenu na njega.

04:13 Počeo koncert za Tomu Zdravkovića Izvor: Kurir

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