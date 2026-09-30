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Katarina Grujić se proslavila u muzičkom takmičenju "Zvezde Granda", a ona privlači veliku pažnju javnosti još od svog prvog pojavljivanja na sceni.

Tokom karijere znatno je promenila fizički izgled, zbog čega se neretko nalazi na meti različitih komentara. Međutim, malo ko zna sa kakvim se uvredama i opaskama vršnjaka Katarina Grujić suočavala u mladosti, što je kasnije uticalo na njenu odluku da ode pod nož.

- Zvali su me klempava, a drugi nadimak mi je bio daska. Bila sam ravna kao daska, ali više nisam - priznala je pevačica iskreno.

1/10 Vidi galeriju Katarina Grujić Foto: Kurir Televizija, Printscreen/Magazin In, Damir Dervišagić

Upravo zbog želje da se izbori sa kompleksima i neprijatnim opaskama okoline, Katarina je sa 20 godina odlučila da uradi estetsku korekciju grudi. Dok njena majka u početku nije želela ni da čuje za taj potez, otac joj je pružio potpunu podršku kako ne bi proživljavala traume.

- Moj otac je bio prvi uz mene kada sam mu rekla svoju želju: "Ja želim da stavim grudi i to je to". Mama je reagovala drugačije, ma ni da čuje. Tata je rekao: "Zašto? Želi? Zašto neko da ima kompleks do kraja života, to je moje dete, neću da se zatvara u sobu da razmišlja, da neće da izađe na ulicu, da je zezaju njeni vršnjaci. Neću da moje dete proživljava traume" - prisetila se Kaća svojevremeno za Blic.

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