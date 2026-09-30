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Žurka u „Eliti 10“ potrajala je do ranih jutarnjih sati, a alkohol i luda atmosfera očigledno su uzeli danak pojedinim učesnicima.

Filip Car je nakon burne noći zaspao u svom krevetu, ali je tokom spavanja došlo do neprijatne situacije. Kamere su zabeležile da se Car uneredio u krevet, odnosno da je došlo do obavljanja male nužde tokom spavanja.

Situaciju su primetili Dača i Sanja Grujić, koji su ga zatekli dok je spavao. U kadrovima koji su prikazani gledaocima moglo se videti šta se dogodilo, a ova scena odmah je privukla pažnju ukućana.

Žurka poremetila sve

Podsećamo, sve se dogodilo nakon večeri prepune dešavanja u Beloj kući. Aneli se tokom žurke udvarala Filipu Caru, između njih je pao i poljubac, dok su Đukić i Laura više puta završili u intimnim situacijama.

Dok su se jedni provodili do jutra, Car je noć završio na potpuno drugačiji način, scenom koja je iznenadila i publiku i takmičare.

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