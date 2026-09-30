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Rijaliti učesnici Milan Popov i Radojka Rada Jovanović gostovali su u emisiji "Radio-Amnezija", gde su javno progovorili o krahu svoje veze i otkrili detalje odnosa nakon raskida. Milan je tom prilikom izjavio da je iskoristio Radu, dok je ona otkrila da se nalazi pod velikim stresom i da je znatno smršala.

Bivši par je bez zadrške izneo svoje viđenje situacije nakon prekida emotivne veze. Milan Popov je na samom početku izjavio da se oseća dobro i da je iskoristio Radu. S druge strane, Radojka je poručila da za krah veze nije krivo ni jedno ni drugo, naglašavajući da su bili u vezi u kojoj su imali normalne odnose.

-Ja sam ok. Iskoristio sam Radu - počeo je Milan.

-Nije krivo ni jedno ni drugo. Mi smo bili u vezi. U svakoj vezi imamo odnose - iznela je Rada.

Kada je reč o budućnosti njihovog odnosa, Milan je bio izričit naglasivši da su im planovi takvi da se ne mire. On se osvrnuo i na svoje učešće u "Pinkovim zvezdama", istakavši da je zadovoljan nastupom.

-Ja sam zadovoljan. Bio je jedan interesantan momak koji je osvojio 5 glasova. Ne znam da li bi Rada bila bolja podrška od Bebi Dol. Naši planovi su da se ne mirimo - rekao je Milan

1/6 Vidi galeriju Milan Popov Foto: Printscreen YouTube, Printscreen, Antonio Ahel/ATAImages

Rada pod stresom: "Moji su videli ponašanje koje nikada ranije nisu"

Radojka Rada Jovanović priznala je da joj boravak u rijalitiju i raskid teško padaju, ali da se trudi da se opusti. Kako je navela, zbog stresnih uslova i nedostatka hrane je smršala, te je poručila da ne planira ulazak u novu vezu.

-Smršala sam pod stresom sam. Nemam hrane, takvi su uslovi. Neću stupiti u neki drugi odnos. Nije mi teško, opuštam se. Dok sam bila u vezi to me je navelo na neko ludilo. Moji su mi rekli da ne radim neike stvari koje sam ja uradila. Mislim da nisam toliko loše stvari uradila. Možda su pod stersom, jer ovo moje ponašanje nikada nisu videli - rekla je ona.

Ona je dodala i da su joj bližnji skrenuli pažnju na postupke koje je napravila, dodajući da su njeni verovatno pod stresom jer reakcije koje je pokazala u vezi nikada ranije kod nje nisu videli.

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