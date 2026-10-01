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Pevačica Ivana Selakov svojevremeno je otvoreno podelila svoje iskustvo o borbi za potomstvo, istakavši da je u najtežim momentima podrška partnera bila od presudnog značaja. Ona je otkrila da joj je tokom procesa vantelesne oplodnje suprug davao neophodnu terapiju, a nakon što su dobili ćerku Krunu, usledila je nova borba zbog zdravstvenog problema devojčice.

Ivana Selakov i njen suprug Peđa prošli su kroz proces vantelesne oplodnje kako bi ostvarili svoju želju da postanu roditelji. Tokom prve dve nedelje terapije bilo je neophodno svakodnevno primati injekcije. S obzirom na to da se Ivana plašila da sama sebi daje terapiju, njen suprug je preuzeo tu obavezu na sebe.

- U toku vantelesne oplodnje, u te prve dve nedelje, treba da se primaju određene terapije sa onom najmanjom iglicom. Ja se plašim igle i ne mogu da zamislim da sebe bocnem. Moj suprug, koji nema veze sa tim, prosto je otišao tamo u kliniku i one žene tamo su mu pokazale da treba da stisne moj mišić i pod pravim uglom da bocne - ispričala je pevačica.

Ivana je naglasila da je izuzetno važno da partner bude uz ženu tokom celog procesa i da vantelesna oplodnja ne sme biti tabu tema.

- On je rekao nikakav problem. Izuzetno je važno da suprug bude uz ženu u tome, to je zajednički cilj i zajedničko dete - istakla je Ivana.

1/4 Vidi galeriju Ivana Selakov Foto: Kurir Televizija, Printskrin/Premijera

Borba sa poremećajem u ishrani

Nakon uspešne borbe, Ivana i Peđa su 2018. godine dobili ćerku Krunu. Međutim, roditeljstvo je ubrzo donelo nove i neočekivane izazove kada je devojčici u desetom mesecu života ustanovljen poremećaj u ishrani.

Sve je počelo tokom perioda prelaska sa kašica na čvrstu hranu. Devojčica je imala veliki otpor, teško je grizla i odbijala gotovo sve namirnice, zbog čega je godinama njena ishrana bila pretežno tečna i ograničena na svega nekoliko sastojaka.

- Prvi problem koji je Kruna imala u ishrani dogodio se kada je imala 10 meseci. Dok je jela kašice, sve je bilo u savršenom redu, ali se to promenilo u periodu kada je trebalo da pređe na čvrstu hranu. Primetili da ima otpor prema hrani, da joj je teško da bilo šta zagrize. Imali smo veliki problem jer smo bili ograničeni na dve ili tri namirnice. Sve ostalo je odbijala i zbog problema koji je imala bila je veliki izbirač kada je hrana u pitanju.

"Danas je srećno i zdravo dete"

- Peđa i ja smo bili izuzetno zabrinuti jer je ćerka odbijala i voće i povrće. Mogla je da jede jedino krompir i određene vrste mesa. Čim smo shvatili da je reč o nečemu ozbiljnom, odlučili smo da posetimo doktora. Svaki od njih rekao je da ne vidi nikakav problem, da su to normalne stvari i da samo treba da budemo uporni i pokušamo da je nateramo da jede. Nisu nam pomogli, tako da smo bili prinuđeni da pronađemo drugo rešenje - otkrila je ona.

- Upoznali smo se s lekarom koji je bio potpuno upućen u poremećaj koji je Kruna imala. Objasnio mi je da se to događa deci sa senzoričkim problemima koji se manifestuju upravo odbijanjem različitih vrsta i boja hrane. Nakon toga sam istraživala i pročitala dosta članaka na tu temu, koji su mi bili od velike pomoći. Naša ćerka je danas zdravo i srećno dete koje nakon četiri godine konačno normalno jede i zahvalni smo Bogu na tome. U pitanju je poremećaj za koji ne postoji terapija. Potrebno je samo mnogo ljubavi i strpljenja, koje smo Peđa i ja svom detetu pružili - rekla je ponosna majka na kraju.