ĆERKA GOCE TRŽAN IZNENADILA MLADOG FUDBALERA ZA ROĐENDAN: Spremila mu dve torte, na jednoj poseban detalj (FOTO)
- Lena Tržan je Vukašinu Jovanoviću priredila rođendansko iznenađenje i podelila fotografije sa proslave na društvenim mrežama.
- Slavljenik je dobio dve torte, a posebnu pažnju privukla je ona sa fotografijom Kristijana Ronalda.
- Lena mu je uz zajedničke trenutke uputila kratku čestitku: 'Ljubavi, srećan rođendan'.
Lena Tržan, ćerka pevačice Goce Tržan, ne krije koliko uživa u ljubavi sa fudbalerom Partizana Vukašinom Jovanovićem, a sada je pokazala i koliko se potrudila da njegov poseban dan učini nezaboravnim. Povodom rođendana svog izabranika pripremila mu je iznenađenje, a detalje sa proslave podelila je i sa pratiocima na društvenim mrežama.
Vukašin je rođendan proslavio u izlasku sa prijateljima i najbližima, a Lena je bila zadužena za posebno iznenađenje koje ga je sačekalo tokom večeri.
Slavljenik je dobio čak dve torte. Prva je bila raskošno dekorisana u plavoj boji, sa srebrnim svećicama, koje je Vukašin oduvao zajedno sa Lenom. Na drugoj torti nalazila se fotografija jednog od njegovih fudbalskih uzora Kristijana Ronalda.
Lena je nekoliko fotografija sa rođendanske proslave objavila na društvenim mrežama, a uz zajedničke trenutke sa partnerom uputila mu je kratku, ali emotivnu čestitku:
– Ljubavi, srećan rođendan – napisala je ona.
Goca otkrila šta misli o zetu
Podsetimo, Lena se već neko vreme u javnosti pojavljuje sa svojim emotivnim izabranikom, a njena mama Goca, odabvno je imala prilike da ga upozna, te je svoje mišljenje iznela i javno.
– Dobar je, fino dete – rekla je pevačica svojevremeno u emisiji „Amidži šou“.
Nedavno je otkrila i da bi volela da uskoro postane baba.
„Postala sam strina, imam ćerku, nadam se da ću uskoro da postanem baba, to bih volela da mi se desi dok mi je kičma zdrava. Lena je devojka, mene je mama rodila sa dvadeset godina, a koliko bih volela da polako to sve dođe sa unučetom, ipak bih sa druge strane volela da budem baka što pre“, rekla je za portal "Mame".