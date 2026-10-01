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Lena Tržan, ćerka pevačice Goce Tržan, ne krije koliko uživa u ljubavi sa fudbalerom Partizana Vukašinom Jovanovićem, a sada je pokazala i koliko se potrudila da njegov poseban dan učini nezaboravnim. Povodom rođendana svog izabranika pripremila mu je iznenađenje, a detalje sa proslave podelila je i sa pratiocima na društvenim mrežama.

Vukašin je rođendan proslavio u izlasku sa prijateljima i najbližima, a Lena je bila zadužena za posebno iznenađenje koje ga je sačekalo tokom večeri.

Slavljenik je dobio čak dve torte. Prva je bila raskošno dekorisana u plavoj boji, sa srebrnim svećicama, koje je Vukašin oduvao zajedno sa Lenom. Na drugoj torti nalazila se fotografija jednog od njegovih fudbalskih uzora Kristijana Ronalda.

Lena je nekoliko fotografija sa rođendanske proslave objavila na društvenim mrežama, a uz zajedničke trenutke sa partnerom uputila mu je kratku, ali emotivnu čestitku:

– Ljubavi, srećan rođendan – napisala je ona.

1/4 Vidi galeriju Lena Tržan Foto: Printscreen/Instagram

Goca otkrila šta misli o zetu

Podsetimo, Lena se već neko vreme u javnosti pojavljuje sa svojim emotivnim izabranikom, a njena mama Goca, odabvno je imala prilike da ga upozna, te je svoje mišljenje iznela i javno.

– Dobar je, fino dete – rekla je pevačica svojevremeno u emisiji „Amidži šou“.

Nedavno je otkrila i da bi volela da uskoro postane baba.