KRIMI TAZBINA BIVŠEG MUŽA EMINE JAHOVIĆ Žena Mustafe Sandala proneverila milijarde evra, na meti bila i turska pevačica: Gde je mojih 500.000 $? Pevač se crveni
- Melis Sandal i njen otac Džihan Sutšurup obuhvaćeni su istragom u Istanbulu zbog sumnje na pranje novca i kršenje Zakona o tržištu kapitala.
- Za njih je izdat nalog za hapšenje, raspisana poternica i blokirana imovina i bankovni računi, dok je predmetom obuhvaćeno 106 fizičkih i pravnih lica.
Supruga Mustafe Sandala, Melis Sandal, i njen otac Džihan Sutšurup našli su se u centru velike istrage o fondovima koju vodi Glavno javno tužilaštvo u Istanbulu, a nakon što su njihova imena dospela u javnost o proneveri 197 miliona evra, oglasila se i turska pevačica Ješim Salkim sa teškim optužbama na račun porodice.
Istraga se vodi zbog sumnje na pranje imovine stečene kriminalom i kršenje Zakona o tržištu kapitala, a obuhvaćeno je ukupno 106 fizičkih i pravnih lica.
Kako prenose turski mediji, izdat je nalog za hapšenje i raspisana poternica za Melis Sandal – 19 godina mlađom suprugom poznatog turskog pevača Mustafe Sandala, bivšeg muža Emine Jahović, kao i za njenog oca.
Pored naloga za lišavanje slobode, turski pravosudni organi naložili su i potpunu blokadu i zamrzavanje celokupne imovine i bankovnih računa oca i ćerke.
Pevačica otvorila stare rane račune
Nakon što su njihova imena dospela u javnost, pevačica Ješim Salkim oglasila se na društvenim mrežama i iznela tvrdnje koje se odnose na događaje od pre više od 15 godina.
Ona tvrdi da je porodica Sutšurup svojevremeno oštetila u poslu u vezi sa njenom kućom u Bodrumu, kao i da nikada nije dobila novac koji joj je, prema njenim rečima, pripadao.
Ješim je navela da se sve dogodilo 2009. godine, a zatim javno postavila pitanje gde je završilo čak 500.000 dolara.
- Ti, tvoja majka, tvoj otac Džihan Sutšurup, Salih Jiginer i Isa Mert, kome ste 2009. godine prodali moju kuću u Bodrumu samo dva dana nakon što ste je uzeli? Šta je bilo sa barter čekom koji mi je dat? Gde je 500.000 dolara, koliko je taj novac vredeo u to vreme? – poručila je ona.
Ješim pomenula i Mustafu
Pevačica je u svojoj poruci pomenula i Mustafu Sandala, sa kojim je, kako tvrdi, nekada bila veoma bliska.
– Sada mnogo bolje razumem zašto moj najstariji prijatelj Mustafa Sandal godinama nije mogao da me pogleda u oči. Želim vam da višestruko osetite bol koju ste vi meni naneli – napisala je Ješim Salkim.
Za sada je reč o njenim javno iznetim tvrdnjama, dok se istraga koju vodi tužilaštvo odnosi na finansijske poslove i imovinu osoba i kompanija obuhvaćenih predmetom.
kurir.rs/cumhuriyet.com.tr