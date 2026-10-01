Slušaj vest

Supruga Mustafe Sandala, Melis Sandal, i njen otac Džihan Sutšurup našli su se u centru velike istrage o fondovima koju vodi Glavno javno tužilaštvo u Istanbulu, a nakon što su njihova imena dospela u javnost o proneveri 197 miliona evra, oglasila se i turska pevačica Ješim Salkim sa teškim optužbama na račun porodice.

Istraga se vodi zbog sumnje na pranje imovine stečene kriminalom i kršenje Zakona o tržištu kapitala, a obuhvaćeno je ukupno 106 fizičkih i pravnih lica.

Kako prenose turski mediji, izdat je nalog za hapšenje i raspisana poternica za Melis Sandal – 19 godina mlađom suprugom poznatog turskog pevača Mustafe Sandala, bivšeg muža Emine Jahović, kao i za njenog oca.

Pored naloga za lišavanje slobode, turski pravosudni organi naložili su i potpunu blokadu i zamrzavanje celokupne imovine i bankovnih računa oca i ćerke.

1/5 Vidi galeriju Melis Sandal Foto: Preent Screen

Pevačica otvorila stare rane račune

Nakon što su njihova imena dospela u javnost, pevačica Ješim Salkim oglasila se na društvenim mrežama i iznela tvrdnje koje se odnose na događaje od pre više od 15 godina.

Ona tvrdi da je porodica Sutšurup svojevremeno oštetila u poslu u vezi sa njenom kućom u Bodrumu, kao i da nikada nije dobila novac koji joj je, prema njenim rečima, pripadao.

Ješim je navela da se sve dogodilo 2009. godine, a zatim javno postavila pitanje gde je završilo čak 500.000 dolara.

- Ti, tvoja majka, tvoj otac Džihan Sutšurup, Salih Jiginer i Isa Mert, kome ste 2009. godine prodali moju kuću u Bodrumu samo dva dana nakon što ste je uzeli? Šta je bilo sa barter čekom koji mi je dat? Gde je 500.000 dolara, koliko je taj novac vredeo u to vreme? – poručila je ona.

Ješim pomenula i Mustafu

Pevačica je u svojoj poruci pomenula i Mustafu Sandala, sa kojim je, kako tvrdi, nekada bila veoma bliska.

– Sada mnogo bolje razumem zašto moj najstariji prijatelj Mustafa Sandal godinama nije mogao da me pogleda u oči. Želim vam da višestruko osetite bol koju ste vi meni naneli – napisala je Ješim Salkim.