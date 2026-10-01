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Stefani Grujić ne krije koliko joj nedostaje suprug Zoran N, koji se trenutno nalazi u pritvoru u Španiji nakon hapšenja u akciji tamošnje policije.

Foto: Preent Screen

Bivša rijaliti učesnica sada je na Instagramu objavila njihovu zajedničku fotografiju iz vremena kada su uživali zajedno, a uz nju ostavila emotivan opis koji je odmah privukao pažnju.

„Srce je bez ključa, prozora i vrata i da si od ’rdje za mene si zlatan sav hoca, i mogu zbog tebe sam spremna bosa preko trnja, mokra naspram vetra!“, napisala je Stefani, uz emotikone srca i venčanih prstenova.

Poruka je usledila nakon što je njen suprug uhapšen u Španiji, gde je policija privela sedmoricu državljana Srbije. Zoran N. se, prema pisanju medija, nalazi među uhapšenima u slučaju koji se istražuje zbog sumnje na otmicu i zlostavljanje.

Stefani je prethodno potvrdila da je njen suprug uhapšen, ali je poručila da veruje u njegovu nevinost i da neće komentarisati druge navode koji su se pojavili u javnosti.

Njena najnovija objava pokazuje da, uprkos ozbiljnoj situaciji u kojoj se njen suprug nalazi, Stefani i dalje javno pruža podršku čoveku za kog se nedavno udala.

1/4 Vidi galeriju Uhapšeni muž Stefani Grujić Foto: Printscreen, Kurir

Zoran ima dete iz prethodnog odnosa

Podsetimo, o privatnom životu njenog izabranika javnosti nije poznato mnogo detalja, ali je Stefani ranije otkrila da Zoran već ima dete. Njih dvoje nemaju zajedničko dete, dok je bivša rijaliti učesnica takođe majka sina iz prethodnog odnosa.

Kako je tada ispričala, upravo su se zbog roditeljstva dodatno povezali, a posebno joj je bilo važno to što je Zoran, prema njenim rečima, lepo prihvatio njenog sina.

– Ne radim, dobro sam se udala, uživam sa njim. Moj verenik ima dete, tu smo se odlično našli. On je super prihvatio mog sina, super se slažu – izjavila je bivša rijaliti učesnica.

Stefani je tako pre njegovog hapšenja o Zoranu u javnosti govorila kao o porodičnom i nežnom čoveku, dok je nakon policijske akcije poručila da ne želi da ga osuđuje pre nego što se utvrde sve činjenice.