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Ime turske muzičke zvezde Mustafe Sandala ponovo se našlo u centru pažnje zbog novca, ovoga puta nakon što je njegova supruga Melis Sandal obuhvaćena velikom finansijskom istragom u Turskoj.

Ipak, ovo nije prvi put da se uz nekadašnjeg supruga Emine Jahović pominju novac, sud i neizmirene obaveze – srpska pevačica godinama je javno tvrdila da Mustafa nije redovno ispunjavao finansijske obaveze prema njihovim sinovima.

Najnoviji skandal izbio je nakon što je u Turskoj pokrenuta istraga u vezi sa poslovanjem na tržištu kapitala. Za Melis Sandal i njenog oca Džihana Sutšurupa izdat je nalog za privođenje, a na njihovu imovinu primenjena je mera zaplene.

Turski mediji objavljivali su i tvrdnje o ogromnim iznosima koje je Melis navodno povlačila iz fondova obuhvaćenih istragom. Njena pravna strana osporila je deo navoda koji su se pojavili u javnosti i poručila da je Melis i sama među oštećenim investitorima.

1/5 Vidi galeriju Melis Sandal Foto: Preent Screen

Mustafa Sandal odmah se ogradio od finansijskih poslova svoje supruge.



– Melis je moja supruga, ali između nas nikada nije bilo nikakvog zajedničkog finansijskog posla – poručio je, između ostalog, Sandal, naglašavajući da već 32 godine zarađuje isključivo od muzike.

I samo dan kasnije ponovio je da nije kupovao niti prodavao fondove i da nema drugi izvor prihoda osim muzike.

Emina ga tužila zbog alimentacije

Međutim, priča o Mustafi Sandalu i novcu već godinama puni medijske stupce zbog njegovog burnog odnosa sa bivšom suprugom Eminom Jahović, sa kojom ima sinove Jamana i Javuza.

Emina je svojevremeno javno tvrdila da Mustafa više od dve godine nije plaćao alimentaciju, zbog čega su, prema njenim rečima, obaveze prema deci pale na nju.

– Mustafa više od dve godine ne plaća alimentaciju za naše sinove Jamana i Javuza. Sve obaveze prešle su na mene – govorila je Emina.

Tvrdila je i da je bivši suprug trebalo da obezbedi nekretninu u Beogradu, kao i zdravstveno osiguranje za decu, ali da dogovorene obaveze nisu bile ispunjene. Posebno ju je, kako je svojevremeno ispričala, pogodilo kada je kod lekara saznala da osiguranje sinovima nije uplaćeno.

Tvrdio da je u finansijkoj krizi

U jednom trenutku Sandal je, prema tadašnjim medijskim izveštajima, od suda tražio smanjenje obaveza pozivajući se na finansijske poteškoće tokom pandemije.

Pozivajući se na turske medije, pisali smko da je spor obuhvatao čak 26 mesečnih alimentacija, dok se pominjao dug od 73.580 evra. Emina nije prihvatala njegovu tvrdnju da nema novca.

– Nije on ni u kakvoj krizi. Evo, ako jednog dana bude imao finansijske probleme, radiću besplatno za njega – govorila je svojevremeno Jahovićeva.

1/6 Vidi galeriju Mustafa Sandal sa suprugom Foto: Preent Screen

Ipak, Sandal je imao i svoju stranu priče. Nakon Eminine tužbe podneo je kontratužbu i, prema izveštajima turskih medija koje je preneo Kurir, dostavio dokumentaciju da je od razvoda uplatio ukupno oko 1,8 miliona turskih lira, što se tada preračunavalo na oko 115.000 evra. Jedan izvršni postupak zbog 26 alimentacija potom je odbačen nakon predočenih dokaza o uplatama.

Na svadbu potrošio stotine hiljada evra



Dodatnu pažnju javnosti izazvao je njegov brak sa Melis. Dok je još trajao spor sa Eminom oko finansijskih obaveza, Mustafa je 2022. organizovao luksuzno venčanje sa novom izabranicom.

Na osnovu procena i navoda turskih medija, pisao da je svadba mogla da košta oko 200.000 evra, uključujući smeštaj gostiju, avionske karte, muziku, hranu i druge troškove.

Upravo je taj raskorak svojevremeno dodatno rasplamsao priču – s jedne strane spor sa bivšom suprugom oko alimentacije i drugih obaveza prema deci, a s druge luksuzno venčanje i veliki troškovi.

Novi spor sa Eminom

Emina ponovo pokrenula postupak ove godine, tvrdeći da Mustafa nije ispunio sve obaveze predviđene njihovim sporazumom o razvodu.