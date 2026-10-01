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Buran razvod pevačice Emine Jahović i turske muzičke zvezde Mustafe Sandala ni godinama nakon njihovog rastanka nije prestao da privlači pažnju javnosti. Nekadašnji supružnici zvanično su stavili tačku na brak 2018. godine, ali su se nesuglasice nastavile i nakon razvoda, a čitava priča na kraju je dobila i sudski epilog pred Porodičnim sudom u Istanbulu.

Foto: Dragan Kadić

Emina i Mustafa, koji iz braka imaju sinove Jamana i Javuza, prilikom razvoda potpisali su sporazum kojim su precizirane njihove međusobne obaveze, kao i finansijska pitanja u vezi sa decom. Iako se činilo da su na taj način uspeli da mirno urede odnose nakon kraha braka, samo tri godine kasnije ponovo su se našli pred sudom.

Razlog su bile sporne finansijske obaveze za koje je pevačica tvrdila da njen bivši suprug nije izmirivao u skladu sa postignutim dogovorom. Tako je njihov razvod, koji je svojevremeno izazvao ogromnu pažnju javnosti u Srbiji i Turskoj, dobio novo poglavlje, praćeno međusobnim tvrdnjama, kontratužbom i borbom oko novca.

Prema tvrdnjama pevačice i navodima medija, Mustafa Sandal nije ispunjavao obaveze definisane sporazumom. Pored redovne alimentacije, sporazum je obuhvatao obezbeđivanje privatnog zdravstvenog osiguranja za decu, finansiranje njihovih letovanja i izleta, platu za vozača, rentakar, kao i kupovinu stana u Srbiji. Sporazumom iz 2018. godine bilo je predviđeno i da Emini pripadne starateljstvo nad decom, dva miliona dolara od prodaje zajedničke kuće u Bejkozu, kao i 500.000 dolara namenjenih za školovanje sinova.

1/9 Vidi galeriju Emina Jahović Foto: Fejsbuk, Instagram, Kurir štampano

Pevačica je istakla da se najgore osećala u trenutku kada je decu odvela kod lekara i saznala da im osiguranje uopšte nije uplaćeno. Kako je naglasila, na sudski korak se nije odlučila iz obesti ili ljubomore, već zato što su neizmirene uplate učinile pravnu akciju neizbežnom.

Mustafa Sandal je podneo kontratužbu

S druge strane, Mustafa Sandal je podneo kontratužbu, priloživši dokaze o uplatama od 1,8 miliona turskih lira (više od 100.000 evra) i navodeći da se nalazi u finansijskim problemima. Emina je ove tvrdnje o njegovoj krizi oštro osporila pred sudom:

1/5 Vidi galeriju Mustafa Sandal sa novom ženom Foto: Printscreen/Instagram

„Nije on ni u kakvoj krizi. Evo, ako jednog dana bude imao finansijske probleme, radiću besplatno za njega“, poručila je pevačica.

Pravna borba bivših supružnika nastavljena je pred turskim pravosuđem.

Tvrdio da je u finansijkoj krizi

U jednom trenutku Sandal je, prema tadašnjim medijskim izveštajima, od suda tražio smanjenje obaveza pozivajući se na finansijske poteškoće tokom pandemije.

Pozivajući se na turske medije, pisali smo da je spor obuhvatao čak 26 mesečnih alimentacija, dok se pominjao dug od 73.580 evra. Emina nije prihvatala njegovu tvrdnju da nema novca.

– Nije on ni u kakvoj krizi. Evo, ako jednog dana bude imao finansijske probleme, radiću besplatno za njega – govorila je svojevremeno Jahovićeva.

Ipak, Sandal je imao i svoju stranu priče. Nakon Eminine tužbe podneo je kontratužbu i, prema izveštajima turskih medija koje je preneo Kurir, dostavio dokumentaciju da je od razvoda uplatio ukupno oko 1,8 miliona turskih lira, što se tada preračunavalo na oko 115.000 evra. Jedan izvršni postupak zbog 26 alimentacija potom je odbačen nakon predočenih dokaza o uplatama.

1/5 Vidi galeriju Mustafa Sandal Foto: Printscreen, Profimedia, Printscreen Instagram

Za suprugom Mustafe Sandal raspisana je poternica

U turskim medijima pojavile su se tvrdnje da je Melis u poslednja tri meseca iz spornih fondova podigla ili preusmerila ogromnu sumu od čak 11,1 milijardu turskih lira (što iznosi približno 197 miliona evra). Zbog sumnje da je učestvovala u nezakonitim finansijskim transakcijama povezanim sa tim fondovima, izdat je nalog za njeno hapšenje i blokirana joj je imovina.

Advokat Melis Sandal oštro demantuje navode o nelegalnom izvlačenju novca i tvrdi da cifra od 11 milijardi turskih lira ne predstavlja stvarni novac koji je ona preusmerila „u svoj džep“, već ukupan obim trgovanja koji se nakupio kroz automatske finansijske transakcije.

Melis je otputovala u Dubai i nije se vraćala u Tursku, a njen advokat tvrdi da je u Dubaiju isključivo zbog školovanja deteta i da su transakcije prema inostranstvu bile redovne rate za kupovinu nekretnine, a ne pranje novca.