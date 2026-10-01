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Otac bivšeg rijaliti učesnika Marka Miljkovićapreminuo je pre godinu dana, nakon čega je njegova rodna kuća u Brusu, u kojoj je proveo deo života pre preseljenja u Beograd, ostala gotovo napuštena.

Preminuo otac Marka Miljkovića Foto: Printsceeen/Instagram

Marko nakon velikog porodičnog gubitka sve ređe posećuje ovaj dom, a sada je otkrio i šta se dogodilo sa porodičnom imovinom. Kako je ispričao, kuća u Brusu pripala je njegovoj rođenoj sestri, dok je njemu ostala druga nekretnina sa delom imanja.

Miljković je objasnio da među njim i sestrom nije bilo nesuglasica oko nasledstva, već da su želeli da imovinu koju su im roditelji ostavili podele ravnopravno i na način koji će odgovarati oboma. Dogovorili su se da sestri pripadne kuća u Brusu i deo imanja, dok je Marko odlučio da zadrži kuću na selu sa većim zemljištem, za koju već ima velike planove.

1/15 Vidi galeriju Luna Đogani i Marko Miljković Foto: Petar Aleksić, Pritntscreen, ATAIMAGES

- Ovako smo se dogovorili ja i moja sestra, kuća u Brusu će biti na nju, a kuća u selu sa delom imanja će biti na mene. Jedan deo imanja će pripasti njoj, izdelili smo to tako da bude pošteno. Kuća na selu ima znatno veće imanje i nama to odgovara, više nam odgovara da se sklonimo u selo. Mirnije je, treba nam mir kad pobegnemo iz gradske gungule. Daće Bog da narednih godina sredimo tu kuću - rekao je Marko u novom videu na Jutjub kanalu i dodao kakve planove ima za uređenje kuće.

- Jedan razlog prodaje vikendice u Mramorku je upravo ova situacija gde treba da sredimo mnogo bitniju kuću. Neću da žurim, polako, sređivaćemo jedno po jednu. Za početak nam je bitno da može da se prespava. Da imamo uslove da se odmorimo tamo na kratko. Nadam se da će vremenom to biti sve bolje i bolje, takav mi je plan. Svašta sam zamislio.

Kuća napuštena

1/4 Vidi galeriju Kuća Marka Miljkovića Foto: Printscreen/Pink

Iako Markovi roditelji za života nisu želeli da budu deo javnosti, ekipa "Premijera vikend specijala" svojevremeno je posetila njihovu kuću.

Reč je o dvospratnoj kući sa narandžastom fasadom i velikim dvorištem, u kojoj je pre dolaska u Beograd, Marko živeo sa porodicom.

Majku mu iznenada preminula

Podsetimo, majka rijaliti učesnika Marka Miljkovića Nedeljka Miljković, preminula je iznenada pre tri godine u Brusu. Marko se od nje tada oprostio emotivnom porukom, kao i njegova supruga Luna Đogani, koju je Nedeljka mnogo volela.