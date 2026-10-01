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Kuća u Kraljevu u kojoj je u detinjstvu živeo legendarni pevač Predrag Živković Tozovac navodno je potpuno uništena i urušena, dok je dvorište u potpunosti zaraslo u korov.

Foto: Dragana Udovičić

Unutrašnjost nekadašnjeg doma muzičke legende danas više podseća na napuštenu ruševinu. Prozori na objektu su polomljeni, oronuli zidovi su išarani grafitima, dok u ćoškovima stoje pocepane zavese. Prema rečima komšija, jedini koji danas posećuju ovo imanje jesu napušteni psi i mačke.

Zaprepašćenje i apel Kraljevčana

Stanje u kom se nalazi kuća zaprepastilo je meštane koji izražavaju dubok žal i ističu da bi nekretninu trebalo obnoviti.

- Kad sam bio mali, pričali su mi da se ovde igrao mali Toza. Nekad je bio život, sad je pustoš - navodi jedan od starijih meštana za Kurir.

Kraljevčani napominju da nemaju zvanične informacije o tome ko je trenutni vlasnik kuće, ali apeluju da se objekat sredi kako ne bi potpuno propao:

1/14 Vidi galeriju Kuća Predraga Živkovića Tozovca u Kraljevu Foto: Kurir

- Ne tražimo da se pravi spomenik, ali da se sredi, da ne propadne sve. Predrag Živković Tozovac nije bio bilo ko. Bio je legenda. Zna se ko je Toza! - poručuju meštani.

Podela imovine nakon smrti legende

Predrag Živković Tozovac preminuo je 6. aprila 2021. godine, ostavivši iza sebe neizbrisiv trag i značajan doprinos muzici.

Udovica Emilija, sa kojom je proveo poslednjih 40 godina života i venčao se nekoliko godina pre smrti, nasledila je kuću na Voždovcu. Jedan stan pripao je sinu iz Srbije, dok je drugi stan pripao sinu iz Amerike (koji ga je navodno prodao). Novac sa bankovnog računa podeljen je na jednake delove.

Za to vreme, nekadašnji dom u kom je Tozovac proveo detinjstvo ostaje napušten, bez zvaničnih informacija o tome u čijem je vlasništvu i kakva ga sudbina čeka.