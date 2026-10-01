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Budući da je Nenad Marinković Gastoz i dalje u žiži interesovanja zbog njegove veze sa Anđelom Đuričić, koja je trenutno u Eliti 10, domaći mediji obišli su komšiluk u kom on živi. Iako Gastoza nismo zatekli u prolazu, popričali smo sa njegovim prvim komšijama i konobarom iz lokalnog kafića koji su nam otkrili kako se rijaliti zvezda ponaša van kamera.

Foto: Printscreen Instagram

U obližnjem kafiću u kom Gastoz često provodi slobodno vreme, konobar nam je otkrio kakav je Nenad kao gost.

"Super je Gastoz, živi u zgradi preko puta. Dolazi ovde često, doduše u poslednje vreme ga ređe viđam. Sedi ovde, cirka sa društvom, uživa. Sad u petak bi trebalo da dođe, organizujemo neku žurku. Što se bakšiša tiče — kako kad. Kad je sa društvom voli da pokaže da ima, pa ostavi dosta bakšiša, a kad je sam, obično ne ostavlja ništa", ispričao nam je konobar.

"Galami, ali nije loš čovek"

1/5 Vidi galeriju Gastoz Foto: Printscreen

Starija gospođa iz njegove zgrade priznala je da je komšiluk usijan od komentara od kada je Anđela ušla u rijaliti, ali za Gastoza i pored sve galame ima samo reči hvale.

"Joj, dete moje, šta da ti kažem što već nije ispričano, vi novinari makar znate kakav je on. Uvek je na telefonu, uvek u nekoj žurbi. Galami, ali iskreno, nikad nije prošao, a da se nije javio ili pridržao vrata kad me vidi s kesama. Energija mu je takva, ali loš čovek nije sigurno, to je neki moj utisak. Mana mu je što brzo živi, ali mlad je, proći će ga valjda. Dosta ga sada komentarišu komšije u zgradi nakon što je ušla ova njegova u rijaliti", iskrena je bila komšinica, aludirajući na Anđelu Đuričić.

"Ili ga prihvatiš takvog kakav je, ili prodaj stan"

1/8 Vidi galeriju Nenad Marinković Gastoz Foto: Petar Aleksić

Mlađi stanar zgrade ističe da kod Gastoza nema glume i da je potpuno isti i na televiziji i u privatnom životu.

"Gastoz ko Gastoz, gotivan je, isti je i na televiziji i sa nama. Nema kod njega glume. Ili čuješ muziku i galamu iz stana kad okuplja društvo, ili ga sretneš u prolazu dok žuri negde, ali javlja se. Nekada to zasmeta komšijama, ali brzo se to reši jer je u suštini lik na mestu, nema neku zlu nameru. Neko bi rekao da je naporan, ali mi smo već navikli na taj njegov ritam. Ili ga prihvatiš takvog kakav je, bučan i temperamentan, ili prodaš stan — između ne postoji", zaključio je komšija.

Anđela o raskidu sa Gastozom

1/6 Vidi galeriju Gastoz i Anđela Foto: Printscreen Instagram

"Iskreno, rastanak od Gastoza mi teško pada, emocija je tu, postojeća je i velika je, ali moram da otkrijem da Gastoz i ja nismo zajedno. Nije realno, 10 meseci smo odvojeni fizički, ako je nešto suđeno da bude, biće svakako. Valjda je tako trebalo", otkrila je Anđela.