"OVO JE 5. ODMOR NA KOJI SAM JE DOVEO!“ Tigar krišom snimao Jovanu Jeremić: Baškari se kraj bazena, obline kipe iz izazovnog kupaćeg (VIDEO)
- Miloš Stojanović Tigar krišom je snimao Jovanu Jeremić na odmoru kraj bazena i poručio da je ovo peti put da je vodi na putovanje otkako su zajedno.
- U snimku joj je izjavio ljubav i najavio da uskoro vidi Jovanu kao svoju suprugu, dok je ona video podelila na Instagramu.
- Jovana je potom objavila i fotografiju iz manastira Svete Petke, uz poruku da joj se posle godinu dana ispunila najdublja molitva.
Voditeljka Jovana Jeremić ne krije koliko uživa u ljubavi sa verenikom, bokserom Milošem Stojanovićem Tigrom, a detalje njihove veze neretko deli i sa pratiocima na društvenim mrežama. Ovoga puta objavila je snimak sa zajedničkog odmora, koji je nastao dok nije ni slutila da je partner snima.
Naime, Jovana je odmarala na ležaljci kraj bazena, dok ju je Miloš potajno snimao. Tom prilikom nije štedeo komplimente na račun svoje izabranice, a pred kamerom joj je izjavio ljubav i jasno stavio do znanja da već razmišlja o njihovom venčanju.
— Evo je moja mala, opet na odmoru ljudi. Ovo je peti odmor na koji sam je doveo otkako smo se zavoleli. Liniju je dovela do savršenstva, izgleda sve bolje i bolje i ljubav cveta otkad je sa mnom. Moja Jovanica, uskoro zvanično i moja žena — izjavio je Stojanović u video-snimku.
Njegove reči posebno su privukle pažnju zbog najave da će Jovana uskoro i zvanično postati njegova supruga, a voditeljka je snimak podelila na svom Instagram profilu.
Pored romantičnih trenutaka sa odmora, Jovana se prisetila i događaja od pre tačno godinu dana koji za nju, kako je pokazala, ima posebno duhovno značenje. Objavila je fotografiju iz manastira posvećenog Svetoj Petki i otkrila da se upravo na tom mestu svojevremeno usrdno molila, a današnju ljubav i sreću povezala je sa molitvom koju je tada uputila.
- Manastir posvećen svetoj Petki. Tačno godinu dana nakon moje najdublje molitve koju je nebo čulo. Veruj i desiće se. Ovim pobeđuj - napisala je Jovana u opisu fotografije.
Voditeljka je tako još jednom pokazala da prolazi kroz period ispunjen emocijama, dok njen verenik ne krije da sa njom ima ozbiljne planove i da priželjkuje da njihova veza uskoro bude krunisana brakom.
Uskoro velika svadba
Biće svadba za ograničen broj ljudi. Biće elitistička u svakom smislu. Moji gosti će biti ispoštovani od početka do kraja kako dolikuje kao kraljevi i kraljice, jer to i jesu. To su sve velike ličnosti koje će se pojaviti na mojoj svadbi. Svadba će, da ti ekskluzivno otkrijem, što se tiče proslave i gradskog venčanja biti faktički u ovo doba godine - rekla je pa dodala:
- Što se tiče crkvenog venčanja odnosno manastirskog venčanja, ja se neću udati u crkvi, ja ću se udati i reći večno "DA" Milošu Stojanoviću Tigru u najvećoj svetinji, srpske pravoslavne crkve u manastiru Ostrogu. To će desiti mnogo ranije, neću otkriti kada, to će biti tajna prvenstveno iz bezbednosnih razloga. Kada se to bude desilo dobićete svi fotografije jer će i fotograf krenuti, odlučiću koji će to fotograf biti jer se prvi put udajem pred Bogom - rekla je ona.