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Voditeljka Jovana Jeremić ne krije koliko uživa u ljubavi sa verenikom, bokserom Milošem Stojanovićem Tigrom, a detalje njihove veze neretko deli i sa pratiocima na društvenim mrežama. Ovoga puta objavila je snimak sa zajedničkog odmora, koji je nastao dok nije ni slutila da je partner snima.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Naime, Jovana je odmarala na ležaljci kraj bazena, dok ju je Miloš potajno snimao. Tom prilikom nije štedeo komplimente na račun svoje izabranice, a pred kamerom joj je izjavio ljubav i jasno stavio do znanja da već razmišlja o njihovom venčanju.

— Evo je moja mala, opet na odmoru ljudi. Ovo je peti odmor na koji sam je doveo otkako smo se zavoleli. Liniju je dovela do savršenstva, izgleda sve bolje i bolje i ljubav cveta otkad je sa mnom. Moja Jovanica, uskoro zvanično i moja žena — izjavio je Stojanović u video-snimku.

Njegove reči posebno su privukle pažnju zbog najave da će Jovana uskoro i zvanično postati njegova supruga, a voditeljka je snimak podelila na svom Instagram profilu.

Pored romantičnih trenutaka sa odmora, Jovana se prisetila i događaja od pre tačno godinu dana koji za nju, kako je pokazala, ima posebno duhovno značenje. Objavila je fotografiju iz manastira posvećenog Svetoj Petki i otkrila da se upravo na tom mestu svojevremeno usrdno molila, a današnju ljubav i sreću povezala je sa molitvom koju je tada uputila.

- Manastir posvećen svetoj Petki. Tačno godinu dana nakon moje najdublje molitve koju je nebo čulo. Veruj i desiće se. Ovim pobeđuj - napisala je Jovana u opisu fotografije.

Voditeljka je tako još jednom pokazala da prolazi kroz period ispunjen emocijama, dok njen verenik ne krije da sa njom ima ozbiljne planove i da priželjkuje da njihova veza uskoro bude krunisana brakom.

Uskoro velika svadba

1/4 Vidi galeriju Jovana Jeremić Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Jovana je nedavno govorila o tome kako će izgledati njena i Miloševa svadba.

Biće svadba za ograničen broj ljudi. Biće elitistička u svakom smislu. Moji gosti će biti ispoštovani od početka do kraja kako dolikuje kao kraljevi i kraljice, jer to i jesu. To su sve velike ličnosti koje će se pojaviti na mojoj svadbi. Svadba će, da ti ekskluzivno otkrijem, što se tiče proslave i gradskog venčanja biti faktički u ovo doba godine - rekla je pa dodala:

- Što se tiče crkvenog venčanja odnosno manastirskog venčanja, ja se neću udati u crkvi, ja ću se udati i reći večno "DA" Milošu Stojanoviću Tigru u najvećoj svetinji, srpske pravoslavne crkve u manastiru Ostrogu. To će desiti mnogo ranije, neću otkriti kada, to će biti tajna prvenstveno iz bezbednosnih razloga. Kada se to bude desilo dobićete svi fotografije jer će i fotograf krenuti, odlučiću koji će to fotograf biti jer se prvi put udajem pred Bogom - rekla je ona.