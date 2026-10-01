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Pevačica Milica Todorović nedavno je spakovala kofere i napustila luksuznu nekretninu na Novom Beogradu u kojoj je boravila nekoliko meseci nakon porođaja. Na novoj lokaciji živi sa sinom i majkom Jasminom, a komšije su progovorile o tome šta se dešava na novoj adresi i koliko viđaju oca njenog deteta.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Milica Todorović donela je odluku da promeni životni prostor i preseli se iz poznatog novobeogradskog naselja u drugi kraj grada. Kako saznaju domaći mediji, ova odluka je tinjala u njoj već duže vreme, a tokom napornog procesa pakovanja i iznošenja stvari iz starog stana, najveća oslonac i pomoć bila joj je majka Jasmina.

Međutim, stanari u okruženju njene nove adrese primetili su da se situacija sa ocem njenog deteta promenila u odnosu na raniji period.

"Uvek vodi dete kod oca"

1/5 Vidi galeriju Milica Todorović ima prave prijatelje Foto: Kurir, Nemanja Nikolić, Shutterstock, Damir Dervišagić, ATA Images

Nove komšije popričale su o tome kakva je Milica u privatnom životu, ali su iznele i detalje o dolascima njenog partnera.

Iako su se pojavile spekulacije da otac deteta ređe posećuje dom u kom pevačica sada stanuje sa sinom i majkom, prema rečima iz njenog okruženja, među njima postoji dogovor da ona odlazi kod njega sa mališanom kako bi provodili vreme zajedno.

"Milica u poslednje vreme uvek vodi dete kod oca, on slabo dolazi. Takav je dogovor, to se bar priča po komšiluku, ali znate već kakvi su ljudi — to uopšte ne mora da bude tačno", ispričala je prva komšinica za medije i dodala:

"Milica je divna majka, a i taj dečko sa kojim ima dete. On dolazi, ali ređe. Majka joj je stalno tu od kada su se skoro preselile iz starog stana. Ono što je najvažnije jeste da je Milica uvek nasmejana i vidi se da je zaista srećna."

Milica: "To je moj život, razumeće kad poraste"

1/5 Vidi galeriju Milica Todorović spokojna Foto: Preent Screen, Printscreen, Antonio Ahel/ATAImages

Milica je nedavno iskreno progovorila o majčinstvu, borbi sa hormonima i kilogramima, selidbi, ali i o svom partneru i tome kako se on snalazi u novoj životnoj ulozi.

"Nije baš lako, zato što se još uvek vraćam u formu, još uvek treba da izgubim i na kilaži, hormoni još uvek rade, što je prirodno. Žene će razumeti šta su to hormoni, ali mi najteže pada što moram da se odvojim od bebe kada idem na koncert".

Pevačica je otkrila da joj je trenutno u životu "opšti haos" jer pokušava da uskladi obaveze oko bebe, studija, teretane i mršavljenja, ali naglašava da joj je publika izuzetno nedostajala. Veruje da će njen sin Bogdan imati razumevanja za njen posao kada poraste.

"Teško je, ali to je moj život i moj posao i on će to razumeti kada bude bio malo veći. Uspevam da uklopim nekako sve svoje obaveze... srećna sam".