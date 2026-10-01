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Pevačica Tina Ivanović i Zvezdan Anđić proveli su gotovo tri decenije zajedno, a njihova ljubavna priča prošla je kroz brojne uspone i padove. Ipak, pre dve godine odlučili su da stave tačku na svoj odnos i krenu različitim putevima, da bi nakon burnog perioda shvatili da emocije među njima nisu nestale i ponovo se pomirili.

Foto: Damir Dervišagić

Budući da su Tina i Zvezdan godinama važili za jedan od skladnijih parova na estradi, vest o njihovom razvodu svojevremeno je iznenadila mnoge. O pravim razlozima kraha njihove dugogodišnje ljubavi kasnije je otvoreno govorio Zvezdan, koji je otkrio da iza svega nisu stajali ni prevara ni novac, već mnogo bolniji problem sa kojim su se godinama zajedno borili.

- Mogu slobodno da kažem najbolju vezu na estradi. Nismo pravili nikakve skandale. Nismo nikoga ogovarali, nismo pratili šta ko radi. Radili smo svoj posao. Puno smo radili, puno putovali. I onda je ispalo to nekako ishitreno. Na brzaka. Bila je razmena reči, onda smo se dogovorili da se rastanemo - rekao je Zvezdan i demantovao priče da je neverstvo uzrok pucanja braka.

Patili smo jer nismo mogli da se ostvarimo kao roditelji

1/4 Vidi galeriju Tina Ivanović i Zvezdan Anđić Foto: Kurir

Zvezdan sa knedlom u grlu priznaje da su Tina Ivanović i on zapali u krizu, jer nisu uspeli da dobiju zajedničko dete i da je to zapravo razlog rastanka.

- Mi smo mnogo patili što se nismo ostvarili kao roditelji i onda je to bilo: "Da l' sam ja kriv, da li je ona kriva?". I to smo stalno priželjkivali, al' to se nije dogodilo. I onda, znate kako, uopšte nije prevara u pitanju, uopšte nisu pare u pitanju. Nismo mogli da se ostvarimo kao roditelji, a želeli smo jako. Jako smo želeli i Tina i ja da dobijemo bar jedno dete i onda nismo uspeli u tome. Borili smo se. Pokušavali smo. Svuda smo išli, da ti budem iskren. Sve smo živo pokušavali, ali eto, nije se dalo - ispričao je Zvezdan obuzet emocijama i dodao:

- Pa to nismo probali vantelesno, ali smo sve drugo išli, na sve kontrole i sve to i doktori kažu: "Ne znamo ljudi šta vam je". Kaže meni jedna doktorica: "Šta je sa tobom čoveče Boži. Zdrav si kao dren. Ona je zdrava. Šta vi radite? Idite kući, radite nešto". Eto tako je to bilo, to je bio najveći okidač, nije do mene, nije do tebe. Šta je sad? Zašto neće? Sve je tu, samo eto nije bila ta Božija volja da se to desi, da se ostvarimo kao roditelji. Tako da upali smo bili malo posle toliko godina u krizu.

1/7 Vidi galeriju Tina Ivanović i Zvezdan Anđić Foto: Nemanja Nikolić, Damir Dervišagić, Printscreen, Damir Dervišagić

- Seli smo jedno jutro, razgovarali da se razvedemo i onda smo se posle, da ti budem iskren, pokajali. Pa ljubav nije nestala. Ja Tinu volim. Ja ću Tinu voleti dok sam živ. To je moja najveća ljubav ikada. Ja sam imao tih devojaka, al' to je sve mutno. To su sve prevaranti, lažovi, mutno sve. Shvatio sam sada posle dve godine ko je ona kada sam video po tim društvenim mrežama Tiktoku, Instagramu i svemu tome koliko su žene spremne da odu u nedogled, da sebe ponize, zbog nekih para, interesa. Ja se u ovom vremenu ne pronalazim. Ja sam čovek starog kova, jer po meni je reč zakon. Kada vidim sve ovo što se događa, ne mogu da shvatim sve to - priznaje on i otkriva da se video sa Tinom, nakon njegovih objava na Instagramu.

Nakon razlaza, Tina se odselila, dok je Zvezdan prešao da živi u Crnu Goru kako se ne bi sretali. Pevačica je otkrila da su relacije među njima u jednom trenutku bile izuzetno napete, te da je u početku bila blokirana na svim mrežama. Prema njenim rečima, u nekom momentu su se čak i mrzeli, zbog čega je vremenom potpuno izgubila nadu da do pomirenja ikada može doći.

Tina pisala devojkama sa kojima se Zvezdan dopisivao

1/7 Vidi galeriju Nekad su se mnogo voleli Foto: Kurir, Damir Dervišagić

Inače, par je zajedno još od 1996. godine, što znači da ih veže skoro tri decenije zajedničkog života. Pevačica je objasnila da je na kraju prevagnula emocija i svest o tome kakav je on čovek u dubini duše, poručivši da je ljubav na kraju pobedila, a nedavno je gostujući u emisiji "Amidži šou" otkrila i kako je došlo do pomirenja.

- Možda tu ima i razlog i neke društvene mreže i tako. Imala sam šifru, nažalost. Dobro, nije to bilo toliko strašno, ali svaku ženu to zaboli. Ma da, kao što on kaže: "To je virtuelno", sve ja znam. Rođena sam za inspektorku, sve sam snimila, znam i adrese i sve, sve sam saznala.

Ona je, potom, otkrila da je poslala poruku devojkama sa kojima se njen partner dopisivao.

- Jesam, javila sam se, ali drugim imenom. Ne znam koliko profila sam morala da otvorim - rekla je Tina.

Kurir.rs/Blic