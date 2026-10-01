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Supruga Slobe Radanovića, Jelena Radanović, više puta je otvoreno govorila o svom sinu koji ima autizam, kao i o izazovima sa kojima se njihova porodica suočava. Sada se ponovo oglasila na društvenim mrežama i podelila snimak iz bolnice u Turskoj, gde je njen naslednik podvrgnut operaciji.

Foto: Instagram/jeja.radanovic

Jelena je ranije otkrila da je sa porodicom otputovala u Istanbul upravo zbog intervencije kojoj su odlučili da podvrgnu dečaka, uz nadu da će mu ona pomoći. Tokom boravka u Turskoj oglašavala se i delila pojedine trenutke, a najnoviji snimak iz bolnice privukao je veliku pažnju njenih pratilaca.

Foto: Instagram/jeja.radanovic

- Posle ponoći letimo, Naumu rade fekalnu transplantaciju u petak se vraćamo i Sloba bukvalno sa aerodroma ide da peva - rekla je ona tokom gostovanja u Amidži šou, a sada je podelila snimak sina nakon operacije, a Sloba Radanović je sve vreme sa njima u Istanbulu.

Foto: Instagram/jeja.radanovic

- Dobro jutro, ko se to probudio, otvorio oči - govorila je Jelena u snimku, i pokazala da je operacija dobro prošla.

Inače, u pitanju je medicinski postupak kojim se obnavlja narušena crevna flora. Kod dece sa autizmom ova intervencija se primenjuje jer mnoga od njih imaju ozbiljne digestivne probleme koji mogu dodatno pogoršati njihovo opšte stanje.

"Do druge godine je sve radio, a onda se samo ugasio"

1/12 Vidi galeriju Sloba Radanović sa suprugom Foto: ATA images, ATAImage, ATAIMAGES

- Naum je počeo da govori sa pet godina i to uglavnom za svoje potrebe. Govor je šturo, ali se smatra verbalnim autizmom. Do druge godine je sve radio, a onda se samo ugasio. Sa tri godine je bio ugašen. Bio je kao telo iz kog je neko isisao dušu. Radio je sve što ne treba da rade zdrava deca, a nije radio apsolutno ništa što bi trebalo da radi zdravo dete. Radili smo sve moguće detokse i protokole, razne alternativne tretmane, transplataciju matičnih ćelija... Uvek više stvari istovremeno. Od svega što smo radili očekivala sam pet odsto samo, smatrajući da će ukupan rezultat da bude zadovoljavajući, ali čarobna pilula ne postoji" - napisala je Jelena jednom prilikom i dodala:

- Super je, on je srećan dečak, daleko od deteta urednog razvoja, ali daleko i od oblika autizma koji je imao pre pet godina. Sada je problem razumevanje govora i generalno razumevanje, ali sve što smo radili dalo je određen rezultat. Povremeno je hiperaktivan, spava odlično, voli da pliva. Autisti generalno vole vodu, rekla je.